Desta vez vai ser diferente? – (III)

1. A complexidade e o volume de recursos necessários para “pôr de pé” um programa articulado de resposta aos danos causados pela pandemia estão bem reflectidos nas palavras recentes da secretária-geral do FMI – Kristalina Georgieva: “This is a crisis like no other. Never in the history of the IMF have we witnessed the world economy coming to a standstill.” (*)





Programa que, para responder à multiplicidade de problemas com que as economias se estão a debater, tem de ser desenvolvido ao longo de quatro vectores de actuação: serviços de saúde e de segurança social envolvidos no combate directo à pandemia; intermediação financeira – mercados bancários e de capitais que na Europa asseguram sobretudo o financiamento dos Estados e das grandes empresas; PME que representam cerca de dois terços do emprego e de cuja sobrevivência depende tanto a coesão social e política como a recuperação da actividade económica no pós-crise; por fim, relançamento do crescimento das economias, para reabsorver de forma sustentada os trabalhadores em lay-off e no desemprego.