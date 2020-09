Digital não pode excluir PME tradicionais

As medidas de contenção da pandemia de covid-19, em particular o confinamento social, aceleraram a transição digital das empresas portuguesas. Houve um extraordinário esforço do tecido empresarial para comercializar bens, prestar serviços, organizar processos, gerir tarefas e interagir com clientes remotamente, recorrendo às tecnologias digitais.





Mas a transição digital forçada pela pandemia, a despeito dos seus méritos, não teve em muitos casos resultados consistentes e duradouros. Não só faltaram recursos tecnológicos como, sobretudo, muitas empresas não dispunham de conhecimento e experiência para implementar uma transformação digital mais proficiente e sólida.





Ora, a transição digital é uma oportunidade para as empresas aumentarem a produtividade, ganharem competitividade, entrarem em novos mercados, analisarem dados com maior eficiência e melhorarem a relação com os clientes. Este último ponto reveste-se de grande importância, uma vez que o comportamento dos consumidores é cada vez mais influenciado pelas tecnologias digitais.





Por conseguinte, importa não perder o ímpeto transformador e os ganhos tecnológicos alcançados nos últimos meses, tendo em vista a evolução das nossas empresas para modelos de negócio com uma maior componente digital. Isto faz-se não só com incentivos (financeiros, fiscais e outros) à transição digital, mas também com um enorme esforço de qualificação tecnológica do capital humano.





À semelhança dos restantes países europeus, Portugal tem escassez de recursos humanos com competências digitais. Há uma forte incidência de iliteracia digital entre a nossa população, sobretudo nos escalões etários mais elevados, ao mesmo tempo que se verifica um desfasamento entre o ritmo de criação de emprego tecnológico e o número de jovens formados anualmente em TI, matemática e engenharias.





Este défice de competências tecnológicas tem um forte impacto no tecido empresarial, a quem falta potencial humano para acelerar e aprofundar o processo de transição digital. Evidentemente, a situação é ainda mais aguda nos setores tradicionais, nos quais avultam PME de mão de obra intensiva e pouco qualificada.





Importa, pois, que a estratégia nacional para a transição digital não esqueça as PME de baixo perfil tecnológico. Há que apoiar os negócios “low tech” a introduzirem tecnologias digitais nas suas cadeias de valor, circunstância que obriga a mudanças nos modelos de negócio, nos processos internos e na relação com os clientes. Mas tal só é possível com programas de capacitação digital ajustados às necessidades das empresas, de modo a dotá-las de recursos humanos que consubstanciem massa crítica tecnológica.





Acresce que, no atual contexto de crise pandémica, a qualificação digital é uma forma de preservar o emprego em setores muito penalizados pela contração da procura interna e externa. Trata-se de uma oportunidade de reconverter profissionais com competências reduzidas ou obsoletas, adaptando-os às exigências tecnológicas da indústria 4.0.