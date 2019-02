Diversidade: um todo maior que as partes A interação regular pode ser enriquecedora tanto para executivos seniores como para funcionários juniores, uma vez que promove a comunicação aberta, a partilha de ideias e oportunidades de aprenderem uns com os outros.

Noutro dia estava a falar com um colega da Polónia sobre qual seria a melhor forma de garantir que os funcionários estão comprometidos e alinhados com os objetivos e prioridades da empresa, assegurando a melhor produtividade possível? A resposta surgiu-nos naturalmente: apostar numa liderança transparente e numa boa comunicação, com as quais todos sintam que podem participar e que o seu contributo é valorizado. A estratégia para tal acontecer tem de se basear em três vertentes: promoção da liderança positiva, conciliação da vida profissional e pessoal e promoção da igualdade de oportunidades dentro e fora do local de trabalho.

Estar rodeado de pessoas de várias nacionalidades, com culturas e tradições diferentes e percursos profissionais distintos, alterou a minha perspetiva, fazendo-me olhar para novos pontos de vista. Na minha empresa, por exemplo, o comité de direção ibérico conta com uma presença significativa de mulheres, cerca de 46%, ao que se acrescenta o facto de portugueses e espanhóis trabalharem em conjunto diariamente e liderarem equipas dos dois lados da fronteira. Formas diferentes de abordar os desafios de negócio, com uma visão mais cosmopolita e intercultural, não só fomentam a relação entre colegas de trabalho, como ajudam a empresa a crescer.

Na nossa conversa concluímos também que existem formas bastante simples para acrescentar abertura e transparência à cultura da empresa. Como por exemplo, partilhar as atualizações da empresa em tempo real e a sua própria experiência, sempre que possível, pessoalmente. Quando vim para Portugal, obviamente deparei-me com uma cultura diferente e para me adaptar apostei numa comunicação aberta. Resultou tão bem que hoje em dia os meus colaboradores consideram-me tão português quanto eles. Esta comunicação aberta também me permite receber feedback real da minha equipa e assimilarmos em conjunto os desafios que temos pela frente, assim como comemorarmos os sucessos enquanto equipa.

Muitas empresas fazem, regularmente, reuniões ou encontros gerais e estes são uma excelente ocasião para partilhar atualizações de estratégias e de orçamentos, assim como debater políticas de funcionamento ou abordar preocupações ou tópicos que se apliquem à equipa como um todo.

Regra geral, são executivos ou a própria direção a conduzir estas reuniões, mas e se fosse antes um funcionário a ocupar o palco? Preferencialmente, alguém que trabalhe num projeto chave ou tenha experiência numa área específica da empresa. Ouvir um colega de outro departamento é uma forma excelente de aprender mais sobre o seu trabalho diário e outros esforços, dos quais pode não estar consciente, assim como os restantes funcionários da empresa.

Esta "cedência de palco" ajuda igualmente a criar um campo de atuação mais equilibrado, no qual todos os elementos da equipa têm a oportunidade de participar, como iguais. Além de que esta medida traz o benefício adicional de ser uma oportunidade para os seus funcionários praticarem as suas capacidades apresentação. Por exemplo, na minha empresa temos um projeto interno, a Academia MetLife, que é um espaço de aprendizagem e onde algumas das sessões são realizadas por colaboradores para colaboradores.

A aposta na construção de relacionamentos, independentemente da posição ou cargo dos funcionários, é também um esforço importante. A interação regular pode ser enriquecedora tanto para executivos seniores como para funcionários juniores, uma vez que promove a comunicação aberta, a partilha de ideias e oportunidades de aprenderem uns com os outros.

Para fomentar a interação nada melhor do que uma política de "portas abertas". É importante mostrar disponibilidade aos funcionários, ainda que por vezes as interações não estejam diretamente relacionadas com assuntos de trabalho.

Para mim, os grandes líderes devem saber rodear-se de uma boa equipa e com sua atitude e capacidades, tornarem-se dignos desse lugar de liderança. Transparência na comunicação, credibilidade e capacidade de ouvir e continuar a aprender são os principais ingredientes. Ao valorizar a heterogeneidade, não só estamos a contribuir para um mundo mais tolerante, como também estamos a dar à nossa empresa uma vantagem mais competitiva, ao proporcionar ao cliente um atendimento mais personalizado. É, aliás, nossa responsabilidade enquanto atores sociais relevantes aumentar o compromisso e o desempenho dos funcionários para melhorar o conhecimento das necessidades dos nossos clientes.

Diretor-geral da MetLife para Portugal e Espanha