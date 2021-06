Empresários do muito atrativo Portugal, escolham a muito atrativa França

Em Portugal, França é particularmente conhecida como um país dinâmico em termos de investimentos no estrangeiro. É verdade que os investimentos franceses em Portugal têm crescido de forma constante estes últimos anos. Mas França também é um importante país de destino para os investimentos estrangeiros, como o demonstra a recente publicação do barómetro EY 2021 da atratividade de França. Desejo aqui apresentar esse duplo movimento.

Durante 2020, o barómetro EY da atratividade mostrou o dinamismo do investimento estrangeiro em Portugal. O país subiu, em 2019, para o 11.º lugar das economias europeias mais atraentes, comparado com o 17.º lugar ocupado no ano anterior. Este poder de atração é fortemente exercido na direção das empresas francesas, que são as que mais reforçaram o seu stock de investimentos em Portugal em 2020 (+ 1,8MM€), depois de já o terem aumentado substancialmente em 2019 (+ 2,1MM€).

Várias empresas portuguesas já optaram por investir em França, especialmente em energia, telecomunicações, comércio e indústria. Gostaria de reiterar aqui todo o valor que atribuímos a estes investimentos e a minha disponibilidade para os apoiar. No entanto, o investimento português em França continua a ser geralmente demasiado fraco, dada a importância da nossa relação bilateral e do mercado francês para Portugal.

A publicação do barómetro EY 2021 da atratividade de França oferece-me a oportunidade de renovar o meu convite a favorecer França para projetos de implantação no estrangeiro.

O que nos ensina este barómetro?

Em 2020, França está, pelo segundo ano consecutivo, em primeiro lugar na Europa em termos de acolhimento de investimentos internacionais, logo à frente do Reino Unido e da Alemanha, que completam o pódio. Mais uma vez este ano, França é a economia europeia líder em investimentos industriais, à frente da Turquia, Reino Unido, Rússia e Alemanha. França também mantém o 1.º lugar no acolhimento das atividades de I&D, à frente do Reino Unido.

Em termos setoriais, para 58% dos dirigentes inquiridos, França tem capacidade para se tornar líder mundial na área da transição energética e ecológica nos próximos cinco anos. Além disso, os projetos de investimento estrangeiro em França em energias renováveis aumentaram 81% em 2020. França é a primeira em investimentos nos setores da saúde. Registou um aumento de 123% no número de projetos na indústria farmacêutica em 2020 e acolhe, por si próprio, 40% dos projetos de investimento em equipamentos médicos e cirúrgicos. O maior crescimento é para projetos de investimento em móveis, madeira, vidro e cerâmica, que triplicaram nos últimos dois anos.

No geral, 44% dos dirigentes inquiridos acreditam que o plano de recuperação de França é particularmente eficaz e 74% preveem uma melhoria na atratividade de França até 2025 (62% a nível europeu), dos quais 38% uma melhoria significativa (contra 15% a nível europeu).

Empresários do muito atrativo Portugal, para o vosso desenvolvimento internacional escolham a muito atrativa França. A minha porta estará sempre aberta para vos acompanhar, antes, durante, e depois da vossa decisão.