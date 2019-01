Euro: o (frágil) fenómeno económico da UE

Janeiro de 2019 marca o vigésimo aniversário do Euro como moeda oficial do bloco Europeu. Apesar da sua idealização remontar aos anos 70, já que a CEE procurava uma maior estabilidade e integração económica, apenas em 1992, sob o tratado de Maastricht, a sua conceptualização se materializou. Em janeiro de 1999 o Euro foi, então, implementado e adotado(1), tendo surpreendido os mercados internacionais de câmbio com uma sólida valorização inicial correspondente a 1,14 dólares americanos (curiosamente, igual à valorização atual do eurodólar).

Atualmente, o Euro representa a segunda maior moeda de reserva do mundo, bem como a segunda moeda mais transacionada, logo após o dólar americano. De facto, a moeda oficial do bloco Europeu foi capaz de prevalecer e superar os inúmeros obstáculos dos últimos 20 anos, em especial aqueles que foram agravados pela recessão económica de 2008, que por sua vez despoletou a primeira recessão do Euro. Todavia, a debilidade da moeda única é evidente em diversos momentos da década passada, em particular dada a fragilidade de gestão da dívida pública por países tais como: a Grécia (maio de 2010), Irlanda (novembro de 2010), Portugal (maio de 2011), Espanha (junho de 2012) e Chipre (março de 2013), que se viram em situação de "bailout".

À luz desta mesma vulnerabilidade, Mario Draghi, o atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), em julho de 2012 comparou o Euro a uma abelha, ou "bumblebee" nas suas palavras. Tal como as abelhas voarem é visto como um improvável fenómeno da natureza, face ao seu peso comparativamente a asas tão pequenas, também o Euro era visto, pelo terceiro presidente do BCE, como um improvável fenómeno, não da natureza, mas sim da economia. Mesmo perante divergências inevitáveis, dada a diversidade económica e cultural da UE, na altura o Euro já "voava" há mais de uma década e indicava continuar a "voar", já que Draghi se comprometia a fazer "whatever it takes" para o salvar.

"Whatever it takes" passou não só pelo BCE ser o primeiro banco central a colocar as taxas de juro interbancárias em território negativo, mas também pela introdução, em março de 2015, do programa de compra de dívida soberana, o "Quantitative Easing" (QE), no valor atual de 2,6 biliões de euros, com vista a estimular a economia e combater a deflação.

Contudo, são várias as ameaças que podem vir a pôr em causa a moeda única e, por sua vez, a estabilidade do sistema financeiro Europeu. A ressurgência de regimes protecionistas, a situação particular da sustentabilidade da dívida pública Italiana, a instabilidade dos mercados emergentes são alguns dos choques aos quais a Zona Euro está particularmente vulnerável, de acordo com o BCE. O banco central reconhece que os riscos face ao sistema financeiro da UE subiram consideravelmente desde maio, um cenário particularmente alarmante visto a UE estar longe de ter recuperado da crise financeira dos últimos 10 anos.

Perante uma conjuntura macroeconómica global menos favorável, com perspetivas de abrandamento do crescimento económico, aliado a um QE estagnado e um mandato de Mario Draghi a 10 meses de terminar, será necessário voltar a fazer "whatever it takes" para salvar o Euro e o projeto Europeu?

(1)Inicialmente, em 1999, o Euro tomava somente o formato de transferências e cheques. Apenas em 2002, em seguimento da criação do Banco Central Europeu (BCE) as respetivas moedas e notas entraram em circulação.

Membro do Nova Investment Club