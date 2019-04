Grécia: será que à terceira é de vez?

A história, aparentemente, apocalíptica da Grécia parece estar a aproximar-se do fim, com os principais receios dos investidores a dissiparem-se. O país saiu em 2018 do terceiro e último resgate financeiro. Depois de oito anos e quatro governos de austeridade, a Grécia ainda se mantém sob supervisão da Comissão Europeia (CE). Ainda assim, o GREK, o ETF que replica as ações gregas, cresceu cerca de 20% desde o início de 2019, representando um arranque de ano sem precedente nas duas últimas décadas. Desde o início do ano, o GREK tem vindo a ganhar força, refletindo a confiança dos mercados na recuperação da economia grega, com o país a apresentar o maior crescimento económico desde 2007.

Desta forma, importa perceber quais os fatores fundamentais que permitiram à Grécia conseguir maior independência económica e o apoio dos mercados. O crescimento do país, alavancado em políticas internas, beneficiou ainda das condições macroeconómicas atuais da Zona Euro.

Internamente, houve três determinantes para os resultados alcançados. Em primeiro lugar, a política económica fortaleceu o balanço, o que criou capacidade para responder às obrigações de curto prazo e reduzir o risco de "default". Depois da saída com sucesso do programa de assistência financeira, as reformas foram mantidas, o que agradou os agentes e levou ao maior crescimento da última década. Em segundo lugar, o país vai a eleições este ano e a New Democracy segue à frente nas sondagens, transmitindo confiança para os investidores, sendo que os mercados esperam que o partido adote políticas mais atraentes. Por último, a agência Moody’s melhorou o "rating" de crédito do estado grego para B1, o que permitiu um financiamento com juros a 3,9%, os mais baixos desde 2006. Isto possibilitou ao executivo emitir 2,5 mil milhões de euros de dívida, num país fustigado pelo elevado peso da dívida pública, que em 2017 ultrapassava 170% do PIB.

Paralelamente, há elementos externos que potenciaram esta evolução. O programa de compra de dívida do BCE estimulou a redução das taxas de juro, o que fez disparar a procura por produtos financeiros com maiores retornos (leia-se, dívida grega). Adicionalmente, a incerteza relativa ao Brexit beneficiou a Grécia. O país será dos menos afetados, uma vez que as relações comerciais com o Reino Unido são menos preponderantes do que para a maioria dos países. Finalmente, as tensões EUA-China e o desempenho económico da Zona Euro não se agravaram, o que não constituiu barreiras ao desenvolvimento da economia helénica.

Contudo, apesar do cenário positivo, a Grécia ainda enfrenta alguns riscos que podem inverter esta trajetória. Recentemente, o sistema judicial grego levantou dúvidas relativamente à constitucionalidade de cortes adicionais nas pensões e salários da função pública. Por outro lado, a incerteza relativa à liderança na CE e uma possível retoma da retórica anti europeia por parte do executivo grego, constituem ameaças à estabilidade económica.

Perante o atual momento, parece ainda haver espaço para que o desempenho positivo continue. Resta saber se o país irá corresponder às expectativas dos investidores e se aprendeu a lição da austeridade. Quanto ao mérito das medidas, o cidadão grego é o barómetro final. Os eleitores irão pronunciar-se em outubro, permitindo avaliar se as mudanças foram, realmente, benéficas para a sociedade ou meramente para a esfera institucional.

Membro do Nova Investment Club