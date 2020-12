Habitação – resposta à crise pandémica

Aprendendo de períodos de crise como os que atravessamos num passado recente, a habitação deve ser um vetor social e não um vetor económico e as políticas em curso devem ser duradouras e estáveis e não casuísticas e precárias, contribuindo assim para o reforço do Estado social e não para a liberalização do mercado.