Investir para combater a ameaça da inflação no pós-coronavírus

Se há algumas semanas tivessem perguntado a um gestor de investimentos qual seria o cenário negativo para os mercados financeiros globais, a resposta seria, sem dúvida, a dupla covid-19 e as vacinas.

A evolução descendente da covid-19 e a tendência ascendente (em número e eficácia) das vacinas fazem com que este cenário seja cada vez menos negativo e, portanto, cada vez menos provável.

Contudo, existe agora um novo cenário negativo ou pessimista: a inflação. Ou, melhor dizendo, o risco de que a inflação acelere mais do que se esperava há alguns meses. Isto poderia representar um dilema para os grandes bancos centrais: deixar a economia crescer ou conter a inflação. E que os investidores se afastem (ainda mais) das obrigações dos governos e as taxas de juros (não apenas as norte-americanas a 10 anos, que tiveram um aumento fantástico) aumentem para vencimentos cada vez mais curtos.

Isto levaria a outros acontecimentos e acabaria por recortar o rendimento real das obrigações e das ações. Claro que parece uma maior ameaça para as obrigações do que para as ações, mas, se pensarmos que uma percentagem do que é hoje investido em ações poderá vir da falta de alternativas, o mercado de rendimento fixo também seria afetado.

E a inflação, o que ameaça primeiro? A rentabilidade das obrigações e ações? Ou quem poupa a longo prazo e que está já a sentir um impacto no seu poder de compra?

Primeiro, a equação poupança e longo prazo não é ideal. Pode ser otimizada se combinarmos poupança com investimento, além de ser a longo prazo. Dessa forma, quem poupa protege-se da ameaça e também consegue ultrapassá-la.

Aqueles que nos dedicamos a investir, estamos há alguns meses a proteger as estratégias que definimos para os nossos clientes dos riscos da inflação. Mas também deveríamos alertar quem não investe.

100 euros hoje em dia continuarão a ser 100 euros amanhã na sua conta, mas já não poderá comprar o mesmo com esses 100 euros. Vejamos um exemplo com valores mais significativos para facilitar a explicação: uma pessoa com um património de 1 milhão de euros, sem rentabilidade e com despesas de 50 mil euros por ano. Com apenas 1% de inflação (bem abaixo das expectativas), dentro de 10 anos terá menos de metade desse mesmo património.

Por outro lado, imaginemos essa mesma pessoa com o mesmo património investido com um retorno anual de 3%. Com as mesmas despesas anuais e inflação, 10 anos depois teria mais de 75% do seu património intacto.

Por isso, voltando à questão principal de saber se a ameaça será maior para a rentabilidade das obrigações e ações ou para quem faz poupanças a longo prazo, podemos dizer que a inflação se combate investindo. Certamente investindo de forma diferente dependendo de cada momento, mas ver o nosso património ser desvalorizado e não tomar qualquer decisão, não parece ser a melhor estratégia. Se queremos combater a inflação, temos muito a perder se fizermos apenas poupanças sem investir.