Lar, doce lar

Nas últimas semanas fomos confrontados com uma realidade que bem conhecíamos, mas sobre a qual evitávamos pensar. A dramática situação em que vivem os nossos idosos. Nas palavras do cardeal Tolentino Mendonça, “a pandemia foi o tirar do véu, o tirar do filtro. Hoje vemos muito melhor”. Não creio que assim seja. Antes da pandemia não queríamos ver. Hoje somos obrigados a encarar a situação.





Para muitos dos nossos idosos o confinamento não é uma novidade. Atirados para lares ou praticamente sozinhos em casa, vivem há muito um estado de isolamento social que os conduz mais rapidamente para o fim e que verdadeiramente não dignifica o caminho percorrido durante toda uma vida. Não pretendo avaliar as condições de exploração dos lares, ou residências numa versão mais comercial, nem tão-pouco o trabalho de muitas associações, empresas e profissionais que se dedicam de forma muito empenhada e solidária a esta atividade. Como em todas as áreas há bons e maus exemplos. Quero apenas deixar duas reflexões para o tempo que se segue.





A primeira prende-se com os milhares de lares que funcionam um pouco por todo o país em regime de quase clandestinidade. A comunidade sabe da sua existência e as famílias dos utentes também. Mas as entidades oficiais fingem que não conhecem o caso. Excluindo as situações de conluio e de corrupção que existem, a verdade é que há um entendimento subliminar de que sempre é melhor deixar estas pessoas, mesmo não respeitando a legislação, em locais onde lhes é dada alguma assistência do que mandar encerrar estabelecimentos e não ter para onde as enviar.





A segunda reflexão é de natureza mais ampla e prende-se com a situação de isolamento em que os idosos vivem. Seja nas suas próprias casas, normalmente com deficientes condições de habitabilidade, mal preparadas para as dificuldades de mobilidade normais nestas idades e sobrevivendo com reformas, subsídios ou ajudas de familiares que mal chegam para suportar a conta da farmácia, seja em lares legais ou ilegais onde não há vagas, pagos muitas vezes a peso de ouro, onde vão definhando e contando os dias que faltam para o fim da vida.

Num tempo que todos anunciam ser de mudança, em que muitos dos nossos hábitos estão a ser postos em causa e o modo de vida das famílias e das empresas, especialmente nas cidades, está condenado a adaptações e modificações profundas, parece urgente encontrar novos caminhos para este problema. No fundo, repensar o papel da família enquanto base da sociedade e as condições que lhe são dadas para cumprir o seu papel no desenvolvimento e formação das crianças e dos adolescentes, no ultrapassar das adversidades que se colocam pela vida fora, na proteção dos seus elementos mais frágeis designadamente os mais velhos e na conservação de laços afetivos que são a condição fundamental para a manutenção e aprofundamento de relações solidárias.





Condenar os mais velhos ao isolamento e a uma vida sem dignidade não é uma inevitabilidade. A menos que nos deixemos vencer e nos conformemos com a certeza de que, num futuro não muito distante, nós próprios estaremos também condenados a viver assim. Lutar pelo bem-estar dos outros é também garantir que a nossa vida poderá ser diferente, mais tranquila, bem mais digna. E que a expressão popular “lar, doce lar” vá muito para além do sentimento de amor ou de carinho que encerra. Que possa ser para todos, independentemente da sua condição social ou económica, um direito e uma certeza.