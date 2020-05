Marques Mendes: Costa e Rio "não têm a coragem de dizer a verdade" na venda do Novo Banco

Falando de aviões. O distanciamento social aplica-se nos restaurantes, nos teatros, nos cinemas, em tudo. Mas não dentro dos aviões. Porquê? Resposta formal - o uso obrigatório da máscara dispensa o distanciamento. Resposta verdadeira - todos os Estados injectaram ou vão injectar muito dinheiro nas companhias de aviação. Logo, precisam de rentabilizar o investimento.

Programa de Estabilização da Economia. PM vai ouvir os partidos. Muito bem. O diálogo é essencial. Mas os partidos não se podem deixar anestesiar. O Governo está com um défice de escrutínio e os disparates acumulam-se:

. O Governo falhou na burocracia. Não cumpriu prazos de pagamentos. Prejudicou muitas empresas. É preciso que o lay off seja renovado e melhorado.porque estiveram na linha da frente a trabalhar,Isto é aceitável? Mais ainda. Com os atrasos da Segurança Social há casos públicos de enfermeiros infectados que estão a receber por mês apenas uns irrisórios 65€ (caso testado pelo Polígrafo). O Governo não faz nada para corrigir isto?; falta de acesso aoe apoios da; nalguns casos joga-se mesmo ade muitas pessoas. No meio disto,O Governo falou e recuou. Os partidos não fazem nada?

A POLÉMICA DO NOVO BANCO

Voltou esta semana (debate na AR) a polémica do Novo Banco. Com toda a demagogia e hipocrisia. Rui Rio e António Costa fazem de conta que não têm nada com o caso. E, todavia, PSD e PS aprovaram tudo.

Rui Rio mostra-se muito incomodado com o dinheiro que o Estado mete no NB. Mas qual é a surpresa? O PSD aprovou a Resolução do BES, acompanhou todo o processo e aprovou a venda. O que esperava?

António Costa é ainda pior. Parece que não sabe de nada, não conhece nada nem autorizou nada. Só que o contrato de venda foi negociado e aprovado pelo seu Governo. E no contrato lá estava uma almofada até 3,9 mil milhões a favor do comprador.

É muito mau quando os nossos principais políticos – o PM e o aspirante a PM – não têm a coragem de dizer a verdade. A verdade é esta: a solução do NB foi má? Claro que foi. Mas as alternativas eram ainda piores: ou a falência do Banco, ou a sua nacionalização ou o seu desmembramento. Deixem de sacudir a água do capote. Assumam a verdade!

Agora, há um ponto muito importante: os partidos têm dúvidas sobre se as verbas do Estado estão a ser bem aplicadas? Têm dúvidas sobre as imparidades? Têm dúvidas sobre a gestão da carteira de créditos? Querem conhecer o contrato de venda do Banco?



Então por que é que não fazem um inquérito parlamentar? Havendo dinheiro público em jogo e dúvidas sobre a sua aplicação, haja coragem para esclarecer e averiguar, pondo tudo em pratos limpos. Até por uma razão: no próximo ano, o filme repete-se – o Estado vai ter de fazer nova injecção no Banco. Então aproveitem para esclarecer tudo em vez de fazerem de conta que não sabem de nada. Chega de demagogia e hipocrisia.





ACUSAÇÃO A RICARDO SALGADO

Segundo o Expresso, o MP vai acusar Ricardo Salgado até ao Verão. Aquilo que podia ser uma boa notícia é uma vergonha monumental. No próximo Verão passam seis anos sobre a Resolução do BES. Ou seja, esta investigação ao BES e a Ricardo Salgado está prestes a fazer seis anos. Uma investigação criminal que precisa de seis anos para ser concluída é uma investigação que só merece censura. Não é assim que se faz justiça.

Podem dizer: mas esta é uma investigação complexa. Mas os meios para investigar são escassos. Mas as autoridades suíças não colaboraram. É tudo verdade. Mas seis anos são seis anos. E não são seis anos para julgar ou concluir o caso. São seis anos só para investigar. Agora, pelo andar da carruagem, ainda vamos precisar de outros seis anos para instrução e julgamento.

Ricardo Salgado tem hoje 75 anos. Dentro de um mês terá 76. Quando tiver 80 ainda estará provavelmente a ser julgado. Isto é admissível? Claro que não.

Não me canso de elogiar a justiça, desde logo o MP. Mas, neste caso, o nosso MP bem merece ser criticado. A investigação ao BES e a Ricardo Salgado é uma nódoa negra na actuação da nossa investigação criminal. Depois queixem-se de as pessoas não acreditarem na justiça.

OS CANDIDATOS PRESIDENCIAIS

É tudo muito estranho o que se passa neste precoce debate presidencial. Comecemos pelo apoio de Costa a Marcelo – Alguns fingiram ficar muito surpreendidos. Mas qual é a surpresa?

E nada tem de inédito. Cavaco Silva fez o mesmo em relação a Mário Soares há 30 anos.Tão simples quanto isto.

Adolfo Mesquita Nunes – Um potencial candidato. Nova estranheza.

. Dos mais talentosos que Portugal tem. E tem todo o direito de se candidatar., disse há menos de um ano que saía da vida política para se dedicar à vida profissional. Desdizer agora o que antes disse obriga-o a dar explicações e, com isso, a ficar à defesa e fragilizado;, corre o risco de não ter o apoio oficial do CDS, o que à partida é outra fragilidade;, corre o risco de ser acusado de dividir o centro direita, o que não é famoso para quem tem ambições políticas nessa área.

Ana Gomes – Outra candidata em potência

, já devia ter avançado com a sua candidatura, antes de Costa se pronunciar, jogando na antecipação, resolveu admitir a sua candidatura fazendo um discurso contra Costa, criticando-o de alto a baixo.. O que é uma desvantagem séria para Ana Gomes.

Finalmente, as candidaturas previsíveis de Ventura, do BE e do PCP. Aqui não há surpresas. Trata-se de cumprir coreografia política.

As presidenciais estão transformadas em arma de arremesso político: dentro do PS os inimigos de estimação de António Costa aproveitam-se para tentarem fazer os seus ajustes de contas com o PM; à direita, algumas pessoas, insatisfeitas por não haver oposição e uma alternativa credível, lamentam que o PR não faça esse papel. Só que essa não é a função de um Presidente.

FESTA DO AVANTE

Este é um problema sério para o PCP e para o Governo. Depois do conluio que houve entre os dois a propósito do 1º de Maio, PCP e Governo estão sob suspeita política. Se se gera uma nova situação de favor e o Governo abre um novo precedente, há o risco de as pessoas se indignarem a sério.

A solução ideal era o PCP cancelar este ano a Festa do Avante por razões de saúde. Como já fizeram outros partidos em relação a iniciativas semelhantes. Como o PCP não vai fazer isso, impõem-se duas coisas:

. Não pode ser em cima da hora. Tem de ser rapidamente para se evitar o facto consumado. E, já agora, que não sejam regras de conveniência.. Para que não suceda o incumprimento que sucedeu no 1º de Maio. É também a autoridade do Estado que está em causa.

A CRISE NO BRASIL

Decididamente os populistas são bons a capitalizar descontentamentos mas são um desastre a governar. Bolsonaro é o exemplo mais acabado disso mesmo. Ele está no epicentro de várias crises no Brasil:

Mostram um Presidente não apenas patético mas também sem princípios, sem regras e sem valores;

não apenas patético mas também sem princípios, sem regras e sem valores; Mostram um Presidente não apenas impreparado mas também autoritário e totalitário;

não apenas impreparado mas também autoritário e totalitário; Mostram um Presidente em desespero e a caminho de uma destituição. É uma questão de tempo.

É uma pena que um grande país como o Brasil tenha um Presidente tão pequeno e mesquinho quanto Bolsonaro. O único satisfeito é provavelmente Sérgio Moro – o poder pode cair-lhe nos braços mais cedo do que se imaginaria.

. Em três meses perdeu dois Ministros da Saúde, o Ministro da Justiça e a Secretária da Cultura. Incompetência à solta.. Com a sua irresponsabilidade, Bolsonaro lançou o país numa situação dramática. O Brasil é já hoje um dos países do mundo mais causticados pela crise da Covid 19.. As declarações de Bolsonaro no vídeo agora divulgado falam por si: