Luís Marques Mendes 09 de fevereiro de 2020 às 21:18

Marques Mendes: "Rio pode não ter António Costa como adversário" nas próximas eleições

As habituais notas da semana de Marques Mendes no seu comentário na SIC. O comentador fala sobre o congresso do PSD, o Orçamento do Estado e as explicações do PM sobre Tancos, entre outros temas.