Mayday! Mayday! Mayday!

O setor da aviação enfrenta uma crise sem precedentes cuja recuperação, mesmo perante os melhores cenários, será longa e difícil. Segundo dados do Eurocontrol, o volume de negócios da indústria caiu cerca de 60% face a 2019, estimando-se perdas de 99,5 mil milhões de euros em 2020 e de 32,5 mil milhões em 2021. Os números da ACI Europe demonstram que os aeroportos europeus registaram menos 1,5 mil milhões de passageiros e duas centenas de infraestruturas aeroportuárias estão em risco de insolvência.





A Eurocontrol simula três cenários para esta indústria: perante a existência de uma vacina eficaz até ao verão de 2021, o setor recuperará os níveis de 2019 apenas em 2024; se a vacina apenas estiver disponível no verão de 2022, essa recuperação resvalará para 2026; num cenário mais pessimista de uma vacina pouco eficaz, só em 2029 serão atingidos os valores do ano passado.





Com base neste quadro dantesco, quer as companhias aéreas, quer as empresas gestoras dos aeroportos, quer os decisores políticos cientes da urgência de medidas, pedem uma harmonização de regras europeias para viagens, protocolos de testagem à partida, menos taxas ou a suspensão das mesmas, moratórias, reformulação dos slots aeroportuários, atendendo a que muitas companhias se viram obrigadas a cancelar algumas das suas rotas habituais, libertando esses mesmos slots para outras companhias que queiram.





Ao nível dos testes, a Região Autónoma da Madeira foi apresentada como exemplo junto da Comissão Europeia e da presidência alemã da UE, num estudo que revela os resultados do investimento e eficácia da realização de testes no controlo de casos importados na região. Medida esta que a Europa devia ter tido a coragem de implementar.





Tendo em conta este cenário e o facto de o transporte aéreo ser a forma mais eficaz de um país periférico como Portugal se ligar ao mundo, deparamo-nos com uma decisão do Governo socialista, de aplicar mais uma taxa, apoiando uma medida proposta pelo PAN, plena em demagogia e sem valor acrescentado.





No período da maior crise da indústria da aviação, onera-se o setor com uma taxa de 2€, cujo propósito nem será para ser aplicado no que eventualmente faria sentido: em políticas de descarbonização do próprio setor.





Sejamos sérios, quem tiver impreterivelmente de voar não deixará de o fazer por uma taxa de 2€ e as companhias aéreas não vão poluir menos por isso. Não parece justo um Governo usar um setor depauperado para arrecadar mais receita, sem fundamento económico.





Poderíamos limitar-nos a apontar a crítica à aplicação de taxas, mas a crítica adensa-se ao analisarmos que a ideologia, ou outros interesses, estão a contribuir para desvirtuar o princípio da concorrência entre companhias aéreas.





Senão, vejamos: o estudo da Eurocontrol de novembro diz-nos que a TAP perdeu 71% do seu tráfego face a 2019, que a Ryanair perdeu 97% e a Easyjet 98%. As “low-cost” garantem a ligação à Europa dos aeroportos do Porto e de Faro, voando com regularidade para as ilhas, ou seja, garantem aquilo que a TAP já não é capaz ou não quer fazer, mas é alvo de uma ajuda colossal de 1,2 mil milhões de euros por parte do Estado, estando já 500 milhões salvaguardados para garantir um eventual - que de eventual tem muito pouco - financiamento junto da banca em 2021.





Como explicar todo este dinheiro para uma empresa cujo plano de reestruturação ainda ninguém conhece, que não serve os interesses de todos os portugueses, mas que vai exigir um enorme esforço de todos, em concorrência desleal para com empresas privadas?





O futuro trará uma maior intermodalidade, maior digitalização e a indústria da aviação, no seu todo, tem demonstrado apostar na descarbonização, mas precisa e deve ser ajudada. A opção do Estado foi a de entrar no capital da TAP. É uma opção política. Mas acima da opção deveria estar o dever do Estado, o de olhar o setor de forma global, o de procurar criar sinergias que permitam a recuperação de todo a indústria.





O nosso país prima por um turismo de excelência e tem todas as potencialidades para o continuar a oferecer em toda a sua cadeia de valor, mas precisa também de uma indústria de aviação competitiva, dinâmica e concorrencial, sob pena de reduzir ou anular Portugal no momento da tomada de decisão do destino.





