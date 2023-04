Metaverso: o que os CEO podem fazer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quando estimámos o valor de mercado do metaverso em junho de 2022, calculámos que se situava entre os 200 mil milhões e os 300 mil milhões de dólares. Esse valor já é mais elevado e a previsão é que, na próxima década, possa atingir entre os 4 e os 5 biliões de dólares, o que equivale, aproximadamente, à dimensão da economia do Japão, a terceira maior do mundo.



Este crescimento

...