“Nearshore” e a guerra na Ucrânia: o azar de uns é a sorte de outros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aguerra na Ucrânia é uma tragédia e não há como negar. No entanto, o azar de uns poderá mesmo ser a sorte de outros se as empresas portuguesas de “nearshore” se conseguirem mobilizar. Este é o momento para as empresas nacionais serem competitivas e capitalizarem sobre esta (lamentável) vantagem.





...