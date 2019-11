Novo Governo. Que políticas? - (II)

1. Embora seja necessário esperar pelo Orçamento para uma avaliação mais detalhada das opções do Governo, a minha convicção é que este se propõe manter - no essencial - a orientação globalmente adoptada na legislação anterior. Posição que de um ponto de vista político pode ser justificada por dois tipos de argumentos: os elogios com que a Comissão Europeia saudou nos últimos anos o que designou por "sucesso português" na sequência da troika; a queda rápida da taxa de desemprego, com inegáveis reflexos positivos financeiros e sociais.





No entanto, a evolução da nossa economia nos últimos anos foi sobretudo marcada pelo crescimento de sectores de baixa produtividade, impulsionados por um contexto externo muito favorável. Em contrapartida, o tecido produtivo instalado teve de absorver choques sucessivos e prolongados - desde a travagem do financiamento bancário até à retracção do mercado interno nos anos de crise. A que devemos acrescentar a escassez de mão-de-obra, provocada primeiro pela emigração - em grande parte mais qualificada - e depois pela absorção rápida de emprego por parte dos serviços -, turismo, hotelaria, restauração, etc.