O choque da pandemia – (IV)

1. No último artigo sublinhei a vulnerabilidade da nossa economia ao choque pandémico, devido sobretudo à dependência dos serviços que cresceram em torno do turismo, à baixa produtividade global que reflecte a forte queda do investimento na última década, ao enquadramento e à disciplina a que estamos sujeitos por fazermos parte de uma União Monetária.





Neste contexto, é natural que, à medida que o choque da segunda vaga da pandemia se faz sentir sobre um número crescente de sectores, aumente a pressão – e o escrutínio – sobre os programas de apoio adoptados pelo Governo. Está este a reconhecer a gravidade da situação actual, em particular do impacto potencial das novas medidas de contenção do vírus sobre uma densa rede de negócios e empresas – micro, familiares, pequenas e médias – que fazem parte do “core” do nosso sistema económico e social?





A avaliação dos números conhecidos – quer em termos absolutos, quer colocando-os no contexto da Zona Euro – conduz a uma conclusão: o Governo tem vindo a procurar manter o controlo do défice e das necessidades de financiamento do sector público.





À luz do actual nível de endividamento externo e da incerteza em relação à evolução futura do enquadramento do euro – em particular das regras de enquadramento orçamental – a resposta, numa perspectiva técnica, tem sido calibrada de forma prudente. No entanto, não vivemos tempos normais. A duração da crise está não só a provocar a destruição de emprego no núcleo central de actividades que gravitam em torno do turismo – hotelaria, restauração, transportes, pequeno comércio, (…) – como a ameaçar actividades exportadoras com importância crítica que dependem de mercados fortemente afectados pela pandemia – os têxteis e o calçado são exemplos.





Tendo em conta a situação e os riscos actuais, a resposta a esta segunda vaga precisa de ser mais robusta, de modo a evitar danos estruturais dificilmente reversíveis e com implicações sociais e políticas imprevisíveis.





2. Situação que, por sua vez, levanta questões e problemas complexos. Até onde deve ir o esforço das políticas públicas e quais os instrumentos a utilizar? Qual a posição da Europa do euro perante o agravamento da situação e o “colete de forças” que estreita a margem de reacção das economias mais frágeis?





Uma acção condicionada por regras e princípios orçamentais desenhados para tempos normais faz correr o risco de danos estruturais susceptíveis de travar os esforços de relançamento pós-pandemia e, a prazo, vir a agravar a situação orçamental que se pretendeu proteger. Para além dos custos e riscos de uma desagregação económica e social.





Os apoios prometidos no âmbito do programa desenhado pela Comissão Europeia propõem-se sobretudo induzir um movimento de modernização e inovação com efeitos multiplicadores que se farão sentir a prazo. Revestem-se de importância crítica e temos a responsabilidade de os utilizar com o objectivo de romper os obstáculos e bloqueamentos estruturais que têm travado a nossa economia. Mas para tal é necessário partir da estrutura produtiva enraizada entre nós e evitar que depois da crise pandémica enfrentemos uma crise económica e social, agravada pelos seus reflexos sobre a actividade bancária.





O reforço das medidas do Governo deve, em particular, procurar proteger sectores e actividades críticas, através da utilização equilibrada de instrumentos que tanto procuram proteger o tecido produtivo – lay-off e moratórias, a par de apoios de tesouraria e de dinamização da procura, são exemplos – como reduzir os custos sociais do desemprego.





Quanto à Europa do euro, para além da disponibilização das ajudas prometidas, é crucial que clarifique o futuro do enquadramento orçamental que suspendeu e que active instrumentos de apoio como o já tão discutido “seguro europeu de desemprego”. Assim como deveria alargar a capacidade de intervenção do Fundo de Estabilidade e Crescimento e rever o seu enquadramento estatutário. É o futuro do projecto europeu que uma crise sem precedentes está a “pôr à prova” (a continuar).