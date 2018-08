O direito a aspirar a algo mais (ou quanto vale um prato de lentilhas)

Em altura de férias creio que podemos aproveitar para reflectir sobre as questões às quais não dedicamos tempo suficiente durante o nosso quotidiano apressado. E, nessa sequência, existe na minha opinião um imperativo moral tornado famoso pelo Presidente Kennedy – o de pensar no que podemos fazer pelo nosso país (até porque isso será, em última análise, benéfico para nós mesmos). Nessa senda, gostaria de descrever uma situação que, sendo apenas a minha observação, parece encontrar eco nas aspirações de uma parte significativa da minha geração.

Durante uma parte do mês de Julho visitei amigos na Holanda e na Alemanha. Todos se enquadram naquela que descrevemos como sendo a geração mais qualificada que Portugal já produziu. Todos são trabalhadores exemplares, cidadãos cumpridores dos seus deveres, e, arriscaria dizer, algumas das pessoas mais talentosas que conheço. Capital humano de elevado valor acrescentado em idade fértil, diria o economista em mim (e sim, a parte do fértil é extremamente importante, tanto em termos de custos para o sistema de saúde como para as perspectivas de longo prazo da economia). E este mesmo economista colocou-lhes sempre esta questão: achas que vale a pena emigrar?

A resposta foi, invariavelmente, sim. E, ainda que a amostra seja pequena e a observação limitada, creio que este é um sintoma de uma causa muito mal-entendida em Portugal, para nosso próprio risco e malefício. É que estes portugueses encontram lá fora uma qualidade de vida que faz de Portugal um verdadeiro parente pobre: os seus salários aumentam entre duas e três vezes para funções idênticas ou semelhantes, com taxas de imposto que pouco divergem das nossas (quando não são mais baixas), e toma vida um conceito fundamental, tão apregoado mas tão pouco praticado na nossa praça – o de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Estes meus amigos, mais do que sobreviver, têm de facto uma vida que gostam de viver! Uma vida que é constituída por um cabaz não apenas de bens materiais, mas também de bens morais, éticos, e do que globalmente incluiríamos no estilo de vida. Podem, de facto, aspirar a algo mais do que a sua "alegre casinha", por muito que gostem dela.

Questionei-os, por isso, sobre a sua opinião acerca de Portugal e das oportunidades que proporciona aos seus jovens. E, de forma igualmente invariável, recebo a mesma resposta de pessoas que não se conhecem entre si: é um país muito bom; o seu clima é (era?) fantástico, a comida é excelente, e estariam próximos de quase todos os seus amigos e famílias. Contudo, a forma como o seu desenvolvimento é travado, com portas fechadas por "serem demasiadamente jovens" ou porque "valores mais altos se levantam" apesar do elevado número de horas trabalhadas, ao mesmo tempo que se lhes oferece remunerações que não conseguem competir com o que o mercado global lhes consegue dar, fazem com que, depois de frustrados de raspar o seu prato de lentilhas o melhor possível, se dediquem ao exercício do seu genuíno direito a serem felizes.

Em última análise, é aqui que a nossa aposta está a falhar: o Portugal que co-financiou esta geração e o seu desenvolvimento não lhe dá o contexto para que esta aplique o seu potencial no local onde seria mais natural que o quisesse fazer. É por isso que esta é a causa primeva a endereçar em Portugal, sob pena de nos vermos confrontados no futuro com um brutal choque. É que, ao contrário do que a sabedoria popular diz, eles não voltam sempre. E cada vez têm menos razões para isso.

Economista