Diogo Santos 30 de Dezembro de 2020 às 22:50

O futuro da mobilidade no pós-pandemia

Uma das variáveis com profundo impacto nos padrões de procura, e que não voltará ao passado, é o teletrabalho: existirão menos pessoas a fazer o trajeto diário casa-trabalho e trabalho-casa. Teremos também uma menor concentração dos horários de entrada e saída, o que fará com que os picos de hora de ponta, no início e fim de dia, sejam tendencialmente menos acentuados.