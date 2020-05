O impacto da pandemia no imobiliário

Hoje o setor imobiliário apresenta-se como um dos mais evoluídos a nível global, no geral, e após o inicio da recuperação da ultima crise a partir de 2014, o mercado tem crescido a uma taxa média anual de cerca de 20%. Este crescimento, sustentado, teve por base não só o incremento da procura interna como também por parte da procura de investidores e compradores internacionais, permitindo a este importante setor uma recuperação quase completa da sua dinâmica, encontrando-se por isso hoje mais bem preparado para aguentar um embate.

Comparando também com a crise verificada entre 2009/2014 existem diferenças a destacar, nessa época tivemos uma redução abrupta ao nível da procura, causada pelo colapso do sistema financeiro, que originou uma falta generalizada de crédito à economia, contraindo, nessa época, o setor a cerca de 50% da sua atividade. A pandemia é essencialmente uma paragem da economia, limitando de modo semelhante a oferta e a procura e de caráter, espera-se, temporário, não sendo por isso de esperar uma descida abrupta nos níveis de valor por m2, algo que poderia desequilibrar toda a sua evolução.

Prova disso é que apesar de todo este constrangimento, os preços de venda não têm descido e de acordo com os últimos dados disponíveis confirmam a tendência de estabilização que se vem a verificar desde o 2º semestre de 2019, não derivando assim para nenhum novo ciclo de desvalorização.

Outro aspeto a destacar são também as várias previsões macroeconómicas que consideram que pela sua natureza e razões acima invocadas a pandemia não terá um forte impacto negativo no setor imobiliário, focando-se principalmente em outros como o turismo, transportes e comercio internacional, a resposta transversal dada pela banca relativamente às moratórias fortalecem também esta convicção e contribuem para o equilíbrio e sustentabilidade das famílias e do mercado.

Deste modo, desta vez, talvez o impacto da pandemia no setor imobiliário, que impacta mais de 70% das famílias Portuguesas, não seja tão avassalador como noutros "tempos" e que em conjunto consigamos com que no final "TUDO FIQUE BEM".

Empresário e Gestor