O papel da atividade seguradora na literacia financeira

Começou no dia 24 de outubro a Semana da Formação Financeira 2022 que termina a 31, Dia Mundial da Poupança. As competências financeiras para adultos foram definidas no início do ano no quadro conjunto da União Europeia (UE) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Nos termos do relatório apresentado, a “literacia financeira é uma combinação de consciencializaç

...