O que a história dos crashes de mercado nos ensina acerca da crise do coronavírus

Os sell-offs anteriores servem de guia, mas nada se compara com esta escala de danos económicos.

O mais longo bull market de ações na história dos EUA conheceu um fim dramático, resultante da crise do coronavírus, apenas a algumas semanas do seu décimo primeiro aniversário.

As quedas nos mercados de ações, que começaram a meio de fevereiro, foram repentinas originando a mais rápida queda do índice de referência S&P 500 para um bear market - definido como uma queda de 20% face a uma alta recente - de que há registo.

A recuperação também chegou depressa. O S&P 500 recuperou em 30% desde a sua desvalorização em março, o que significa que o bear market chegou tecnicamente ao fim, apesar de a crise económica causada pela pandemia estar a intensificar-se.

Poderá o rali de recuperação durar? Para responder a isto, precisamos de comparar a turbulência deste ano com crashes anteriores.

Os EUA viveram cerca de 27 bear markets desde 1880, 12 deles no período pós-guerra. Mas não são todos idênticos. Coloco-os em três categorias. A primeira corresponde aos bear markets "estruturais", desencadeados quando as bolhas financeiras rebentam, geralmente quando os colapsos da banca e do setor imobiliário causam a desalavancagem do balanço patrimonial do setor privado.

A segunda corresponde aos bear markets "cíclicos" - o tipo mais comum no período pós-guerra - que são, tipicamente, uma questão de expectativas de inflação crescente e taxas de juro. A terceira corresponde aos bear markets "originados por eventos", desencadeados por um fator pontual, como a guerra, um choque no preço do petróleo ou uma crise de mercado emergente.

Cada uma destas categorias tem um perfil diferente. Os bear markets estruturais trazem quedas de, em média, aproximadamente 60%, duram três anos e meio e demoram cerca de uma década para voltar ao ponto de partida em termos nominais.

Os cíclicos são mais suaves, com quedas de, em média, cerca de 30%, durando entre dois e dois anos e meio e demorando quatro anos a recuperar.

Bear markets originados por eventos têm quedas semelhantes, em termos de tamanho, às dos cíclicos - de facto, bastante semelhantes às quedas que vimos do pico à calha este ano - mas os ajustes acontecem durante um período mais curto, duram, em média, nove meses, e tendem a recuperar mais rapidamente: em média, cerca de 15 meses.

Portanto, onde estamos hoje? Parece um bear market originado por um evento, em termos de causa, mas não tem qualquer paralelo histórico em termos de impacto. O crash de 1987, por exemplo, também foi originado por eventos e chocante na altura, mas nada como as circunstâncias económicas atuais.

O choque económico desencadeado pela pandemia é maior do que qualquer um que alguma vez ocorreu, mas a política de resposta também o é. A política de auxílio monetário tem sido superdimensionada e quebrado novo terreno no que diz respeito ao que é elegível para compras de ativos, enquanto o tamanho e a velocidade da resposta fiscal têm, também, sido arrojados e inconvencionais.

Estas ações reduziram a perceção de riscos na cauda para os investidores através da limitação de segundas e terceiras rondas dos efeitos do confinamento económico. A moderação das taxas de infeção pelo vírus melhorou, também, a visibilidade da duração provável das restrições económicas e, juntos, estes fatores ajudaram a que os ativos de risco encenassem um recuperar de forças impressionante.

Enquanto este combate pode acabar por ter sido em demasia e demasiado rápido, tendo em conta o difícil caminho para a normalização, é menos provável que as ações quebrem as suas baixas anteriores. A atenção já está a virar-se para aquilo que podemos esperar ao sair desta crise.

Alguns temas interessantes poderão emergir. Os níveis de dívida do Governo serão muito mais elevados. Os níveis de dívida bruta no que diz respeito ao produto doméstico para muitas economias poderão ser tão altos como a seguir à Segunda Guerra Mundial.

Esta dívida elevada é uma forma de pedir emprestado ao futuro para suportar o crescimento de hoje. Historicamente, isto significa uma mais elevada percentagem da receita nacional alocada ao pagamento da dívida. Isto é menos arriscado agora, tendo em conta onde se encontram as taxas de juro. Mas com muitas empresas a enfrentar uma segunda crise existencial em pouco mais de uma década, é provável que vão ser mais cautelosas e poupar mais, assim como muitas famílias já estão a fazer. Isto aponta para um crescimento a longo prazo demorado e para taxas de juro baixas.

Os governos poderão preferir não impor a austeridade para ajudar a reduzir a dívida, mas poderão estar mais inclinados para aumentar as taxas corporativas - as empresas poderão fazer mais para diversificar as cadeias de fornecimento e poderão existir mais formas de protecionismo. Ambas as tendências poriam pressão nas margens de lucro das empresas. O sentido de propósito comum no combate à crise pode deixar as empresas com um maior foco nas suas responsabilidades ambientais, sociais e de governança.

Podem ser retiradas três conclusões de investimento. Os gestores de fundos irão favorecer um cada vez mais escasso grupo de empresas em crescimento. Irão recompensar as empresas que entregarem dividendos constantes - outro grupo em diminuição. E os níveis de dívida serão mais elevados, empurrando os investidores para as empresas que têm um forte balanço patrimonial. Nos EUA, isto levou a que as empresas do top 5, as gigantes tecnológicas, passassem a representar 20% do mercado de ações, um valor recorde.

Também na Europa as coisas estão a mudar. A tecnologia tem mais valor de mercado do que o setor do petróleo e cerca de o mesmo peso que os bancos. Os mercados estão a mudar, refletindo os condutores da economia à sua volta.

Chief global strategist da Goldman Sachs e autor de "The Long Good Buy: Analysing Market Cycles"