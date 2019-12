O que salvará o planeta é o capitalismo

1. O Natal chega cada vez mais cedo, lamentam os inimigos do "consumismo", por causa do aproveitamento comercial da quadra, que começa quando as praias ainda são frequentáveis. Que eu tenha reparado, o Natal tem chegado todos os anos no mesmo dia. E não é o azevinho nas montras que me prova o contrário. De qualquer modo, aí está o coro triste do costume, unindo os cleros religiosos aos do anticapitalismo, contra a alienação da Humanidade, escravizada pelo desejo de satisfação imediata e incapaz de se despojar rumo à salvação - assim na Terra, pela revolução, como no Céu, pela Eternidade.

Imagino que, se eu fosse um progressista antirreligioso, veria alguma utilidade numa coligação sazonal e oportunista com o mercantilismo, que talvez corroa a "superstição". De facto, não sou um progressista antirreligioso. Mas, como cristão, não só não receio a espontaneidade do mundo como acho que a liberdade de comércio deve ser celebrada como uma ordenação da natureza humana, contra as probabilidades, no sentido do bem comum.





O principal objectivo de uma pessoa, numa ordem capitalista, é preocupar-se com o seu próprio bem? É. Mas isso é algo que a pessoa só consegue porque todas as outras pensam da mesma forma, competindo com desígnios contraditórios ou confluentes, e assim ajudando-se ou moderando-se mutuamente. Com todos os seus problemas, as sociedades liberais capitalistas foram sempre aquelas em que o progresso da qualidade de vida foi maior. A Humanidade descobriu uma forma de ir domando a sua natureza - imperfeita, falível e conflituosa - e de a ir determinando em boa direcção. Essa descoberta pareceu-me sempre uma manifestação da Graça de Deus.