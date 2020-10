O setor imobiliário afinal também foi afetado

Finalmente tivemos os primeiros números relativos ao impacto da pandemia no setor imobiliário. No que respeita ao último trimestre (abril a junho) ficou já claro que o setor foi fortemente afetado, perdendo nesse período, entre 8 a 10 mil transações, quando comparado com a média dos períodos homólogos dos dois últimos anos.

Em termos percentuais o mercado viu a sua atividade diminuir em cerca de 21,6% em volume e em cerca de 15,2% em valor, cifrando-se a sua atividade nesse trimestre em 33.398 transações correspondente a 5.1 mil milhões de Euros.

Um olhar mais apurado para estas variações levam-nos a várias conclusões: a primeira é que o impacto da pandemia afetou sobretudo os segmentos e as tipologias mais baixas do mercado, daí se explicará a variação negativa em volume ter sido maior que a variação em valor.

Outra conclusão é que o impacto nos preços já se estará a verificar, de fato se a variação ao nível do valor (-15,2%) tivesse sido semelhante à variação verificada em volume (-21,6%) apareceria já uma variação nula nos preços médios de venda e não uma variação positiva de 8,2% como os números demonstram.

A importância desta análise parece-me relevante já que a ideia que se instalou é que o imobiliário não sofreu nenhum impacto e que os preços até parecem estar a subir ou no limite não estarão a baixar, contudo o impacto já está verificado e, os preços, já começam a dar sinais evidentes de se estarem a ajustar para baixo.

Torna-se assim evidente que mais do que ignorar estes dados os agentes de mercado deverão também ajustar-se a esta realidade, hoje a noção de preço de mercado é mais importante do que nunca e aqui o setor da mediação poderá fazer a diferença, pelo conhecimento real do mercado e pela possibilidade de, através de um processo comparativo, conseguirem definir e informar com mais exatidão o real preço de mercado.

Esta perspetiva é fundamental para regular e equilibrar o mercado, evitando que os proprietários se exponham a investidas predatórios por parte de potenciais compradores, mas também fomentando uma melhor tomada de decisão e uma adequação dos preços à realidade atual, quem ignorar esta adequação e continuar a pensar que a pandemia se esqueceu deste setor provavelmente vai ficar "preso" a uma realidade que já não existe deitando por terra potenciais negócios que hoje se apresentam como extremamente válidos e credíveis, este ajuste é crucial para o mercado continuar a funcionar de forma eficiente.

Finalmente que, certamente não nos esperará nenhuma catástrofe, mas também não serão de antever crescimentos desmesuráveis, as perspetivas terão de ser bastante moderadas, tendo-se mesmo de considerar, que o mercado possa perder, este ano, entre 5 a 8% da sua atividade e que os preços se tenham de ajustar entre 8 a 10%.

Empresário e Gestor