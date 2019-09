Armando Esteves Pereira 26 de setembro de 2019 às 20:14

O triunfo de Mário Centeno

O Governo da geringonça ficou marcado pelo triunfo de Mário Centeno, que se transformou na marca mais valiosa do Executivo. Até o líder da oposição o homenageou com a alusão do “meu Centeno”.