Os mercados e a economia real

Um índice como o S&P500 representa as grandes empresas e isso não reflecte a sangria que os pequenos negócios estão e vão viver. De qualquer das formas, acredito que, a médio prazo, as grandes empresas podem ser mais afectadas se não houver capacidade de fazer a taxa de desemprego retornar para valores semelhantes ao que estava actualmente. E, por melhores que sejam as notícias em termos de saúde pública, acredito que esse processo será lento.A FED inicia este mês a compra de ETF, algo que também ajuda a sustentar o mercado, embora para mim seja assustador perceber que o Bank of Japan tem 10% do mercado de ETF local. A injecção de dinheiro na economia, o ainda elevado número de "bears" e as esperanças de progressos no combate à pandemia, continuam a dar força aos mercados, mas continuo pessimista quanto ao médio prazo. Quanto mais aberta estiver a economia e a vacina mais perto, mais perigoso o mercado se torna.Tecnicamente, em termos de curto prazo, era muito importante que o PSI-20 conseguisse ultrapassar a zona dos 4.300 pontos que tem sido a resistência existente durante esta crise. A bolsa portuguesa não conseguiu recuperar tanto como o mercado americano pela maior timidez dos estímulos financeiros e por quase não ter acções tecnológicas nem biotecnológicas no seu principal índice, sectores que têm sido os grandes impulsionadores dos mercados. No tempo certo, não soubemos atrair empresas desses sectores e acabámos por pagar essa factura.

Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui,onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.



Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico