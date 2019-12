Os tempos dos Jokers

Quando esse desprezo pelos seres humanos atinge os cuidados de saúde e os serviços de proteção social a que as pessoas têm direito, fica criado o cocktail explosivo para fenómenos do tipo dos coletes amarelos, ou piores.

Vale a pena ver o "Joker". É um bom filme de Todd Phillips e uma interpretação extraordinária de Joaquin Phoenix. É um filme pesado, que reflete consideravelmente o que são as consequências dos lados mais negativos da sociedade em que vivemos.





Não quero contar o filme, mas está ali em causa o que é e pode ser a revolta de muitos seres humanos excluídos pela sociedade. Hoje em dia, com o stress, as pessoas gritam em vez de falarem, correm cheias de pressa, e muitas vezes desprezam o seu semelhante. A sociedade é de facto muito desigualitária, e ao lado de muitas pessoas com uma vida razoável circulam todos os dias pessoas com vidas dramáticas.