Precisa-se: investidores para salvar o planeta

Uma onda de calor sem precedentes levou a Europa a recordes de junho, o que interrompeu negócios, fechou escolas e danificou linhas de comboio. Na Ásia do Sul, as temperaturas têm subido, a chuva aumentado e eventos como cheias, monções e secas são cada vez mais frequentes. Nos EUA, os fogos extremos na Califórnia têm aumentado, ao mesmo tempo que a costa Este é cada vez mais fustigada por furacões.





O aumento da frequência dos eventos extremos leva os cientistas a alertar dos perigos associados à mudança de clima. Com isto, uma nova vaga de investidores, desejosa de causar uma mudança no mundo, quer ter um papel no que toca a estas mudanças climatéricas.

Há 11 anos, os primeiros "green bonds" (obrigações verdes) foram emitidos pelo Banco Mundial e pelo Banco Europeu de Investimento. Estes foram pioneiros em obrigações sociais, obrigações sustentáveis e, mais recentemente, obrigações azuis. Apesar da crescente importância das finanças "verdes" nos mercados, ainda não existe consenso sobre o significado real de "verde". A transparência e os relatórios de impacto são indispensáveis, mas não existem diretrizes obrigatórias, o que força os investidores a realizar a sua diligência nos emissores.

No que respeita às obrigações, os investidores podem tornar os portefólios mais "verdes" ao comprar obrigações de empresas com políticas sustentáveis, ou comprar títulos de empresas emitidos como "green bonds". Os estudos mais recentes apontam que, para chegarmos a uma economia de baixo-carbono, são necessários 90 biliões de dólares de investimento em infraestrutura durante os próximos 15 anos. Os "green bonds" vão ter um papel preponderante no financiamento.

Já no capital, os investidores podem focar-se tanto em empresas líderes em produtos amigos do ambiente, como naquelas que querem sair de uma indústria "suja". O investimento pode ser feito em todos os setores da economia, incluindo a energia tradicional, mas só em empresas que possuem práticas líderes nas áreas ambiental, social e administrativa. Existem oportunidades para investir na conservação de energia na infraestrutura existente nos países desenvolvidos, ou na integração de eficiência de recursos em novas construções comerciais nas economias emergentes. A percentagem de empresas de construção "verdes" é esperada aumentar de 18% em 2018 para 36% em 2019. Além disso, podem considerar-se oportunidades de investimento em sistemas de agricultura limpa, purificação de água ou empresas com atividade em partes do mundo onde comida e água podem tornar-se escassos.

Enquanto o acesso a capital for fácil, a inovação financeira floresce. Quando a volatilidade aumentar, novas partes do mercado serão postas à prova. No passado, a política expansionista da Europa e taxas de juro extremamente baixas impulsionaram o preço dos ativos e levaram à diversificação, permitindo que as finanças verdes ganhassem terreno. Com o apertar da política monetária, as taxas das obrigações do Tesouro estão a subir e a força do dólar está a remover investimentos de ativos de risco. De qualquer forma, espera-se um recorde de 200 mil milhões de dólares de emissões "verdes" em 2019.

Infelizmente, os "green bonds" permanecem uma pequena parte dos 100 biliões de dólares do mercado global de obrigações. Que oportunidades têm as finanças verdes no futuro? Teremos de esperar por evidências cada vez mais catastróficas das mudanças climatéricas?

Membro do Nova Investment Club