Uma larga maioria dos portugueses, nos quais me incluo, solidarizaram-se com a expressão do primeiro-ministro António Costa ao considerar a posição do ministro das finanças holandês "repugnante", o mínimo que poderia achar. Este ministro não consegue distinguir nem aceitar que a situação de necessidade de financiamentos europeus para ajustamento das contas dos Estados são muito diferentes dos agora necessários por solidariedade. É uma causa que não tem culpados e que caiu em cima de todos os países do mundo.

Ao longo de mais de meio século, desde a sua constituição, a UE teve sempre um propósito económico e de solidariedade com o objetivo de manter a paz no espaço europeu. A solidariedade entre os Estados-membros foi sempre uma bandeira.

Chegou o momento de colocar em prática essa solidariedade em que os Estados com mais meios financeiros devem apoiar os que têm menos, agora por uma causa em que têm as mesmas necessidades provocadas pela covid-19. Nesta altura, muitos europeus perguntarão pela solidariedade apregoada pelos parceiros europeus que não estão disponíveis para fazer um financiamento "mútuo" para apoiar - numa primeira fase salvar vidas, e na segunda para relançar a economia.

O "coronabondes", "eurobondes" ou equivalente, significa ter responsabilidade solidária no pagamento dessa dívida. E é isso que os quatro estados mais ricos - que conseguiram muito à custa dos parceiros europeus e que agora mais precisam - não querem, mas é nestes momentos que é preciso solidariedade - entenda-se, principalmente Portugal, Espanha, Itália e outros.

Foi conseguido um primeiro acordo entre os 27 para um financiamento de 500 mil milhões de euros, dos quais 4,2 mil milhões destinados ao Estado português para apoiar as despesas da saúde, apoio aos desempregados, entre outras. Um bom princípio, mas é pouquíssimo. A curto prazo terão que se encontrar outros acordos para as despesas causadas pela pandemia. Já de seguida terão que se encontrar outros acordos para relançar a economia. Momento esse daqui por dois ou três meses, mas absolutamente necessário.

O momento é de solidariedade de quem pode mais, para os que não podem ou podem menos. Era isto que António Costa e a maioria dos portugueses esperavam. Mas vai ser difícil, e ficamos a saber que a parte da solidariedade terá que deixar de fazer parte dos princípios da UE. Os princípios da UE vão ter que ser discutidos logo que possível.

À escala do nosso país, os empresários também poderão achar "repugnante" o Governo não praticar o que esperava da UE, o que é perfeitamente legítimo.

Perante a situação económica que todos estamos a viver e à qual não conseguimos atribuir responsáveis, as empresas necessitam do mesmo tipo de solidariedade que Portugal, Espanha e Itália, entre outros, esperavam dos estados mais ricos da UE.

As empresas têm necessidade urgente de ajudas do estado e não têm a mínima condição de sobreviver com a redução de negócio, que no mínimo representa mais de um trimestre (25% do ano) sem proveitos ou muito poucos e a maioria das despesas semelhantes às que tinham em período normal.

As empresas não têm culpa nenhuma nem capacidade para suportar o que o Estado está a pedir. Não há capacidade económica nem financeira para despesas sem proveitos. Já era muito difícil depois do período de crise, que ainda não foi há tempo suficiente para repor as condições normais.

Pedir ou exigir às empresas que se financiem na banca para suportar gastos extraordinários, não é aceitável. Exigir que esses financiamentos sejam com aval pessoal, muito menos. As empresas que se financiam com aval pessoal dos empresários no momento em que o fazem devem ter a firme convicção que terão capacidade para garantir o serviço dessa dívida, mas nestas condições nenhum empresário a terá.

Noutra altura a própria banca desaconselharia e não aprovaria, com um futuro tão desconhecido e por consequência tão imprevisível. Para além desse desaconselhamento, o financiamento será feito pela banca a preços elevados, a acreditar no que se diz. Poderemos aceitar? Não, num país em que há tanta solidariedade prestada pelos portugueses e com as empresas igualmente solidárias.

Repare-se que rapidamente empresas se dispuseram a adaptar as suas linhas de produção aos novos produtos em falta, como os de proteção individual ou bases alcoólicas, começando por doar de forma solidária a quem mais precisa. Mais tarde terão que seguir com o negócio, mas num primeiro momento colocaram a solidariedade à frente de tudo.

Muitos portugueses disponibilizam-se prontamente para ajudar outros portugueses que precisem de ajuda, das mais diversas formas, como sempre fizeram. E é esta solidariedade que os empresários esperam do estado e da banca.

O Estado não pode pedir às empresas que mantenham os postos de trabalho se não precisarem ou não puderem. Deviam incentivar, sim, as empresas a serem mais competitivas para poderem reagir de forma mais musculada nos tempos após a pandemia. O apoio aos desempregados deve ser assegurado exclusivamente pela solidariedade do Estado. Sobrecarregar as empresas com mais este encargo, se desnecessário, é mais um erro de governação.

As empresas e os trabalhadores já fazem as suas contribuições para a Segurança Social ao longo dos anos e, seguramente, no futuro, mas neste momento não podem suportar esse encargo adicional. Não será aceitável esperar que as empresas tenham capacidade para suportar estes custos extraordinários causados pela pandemia, porque pensar nisso é adiar e agravar a situação da economia.

O Estado tem que ser solidário, caso contrário terá uma posição repugnante.

Os bancos deverão cobrar juros de forma parcimoniosa, prestando um serviço de intermediação financeira de forma solidária a custo muito reduzido, uma vez que lhe será disponibilizado dinheiro a juro negativo - recebem juro pelo dinheiro que pedem, para depois emprestarem às empresas.

Caso os empresários recorram à banca para sobreviverem, os juros a pagar terão que ser muito baixos apenas para cobrirem os custos, inferior a 1%, caso contrário a banca terá uma posição repugnante.

