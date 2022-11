Ronaldo e o Mundial maldito

Partilhar artigo



A fase final do Campeonato do Mundo de futebol está aí. A organização da mais importante competição do desporto planetário foi entregue ao Qatar, que untou as mãos de dirigentes corruptos e conseguiu ser, para espanto geral, o anfitrião da prova. A falta de vergonha dos homens da FIFA, e das federações associadas que fizeram valer os seus votos, foi tanta, que tiveram mesmo a desfaçatez de concordar com a realizaç...