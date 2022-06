Seis passos para construir um programa que promova diversidade nos fornecedores

Há uma série de razões pelas quais é importante as grandes organizações apostarem em compras mais diversas e inclusivas. Anualmente, as grandes empresas gastam milhares de milhões de euros na aquisição de produtos e serviços. Mas os negócios detidos por mulheres representam apenas 1% do valor global gasto. Ou seja, apesar de as mulheres deterem mais de um 1/3 de todas as empresas do mundo, isto não se traduz numa

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...