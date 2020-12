Um compromisso claro

Se o mundo muda, deve também o posicionamento dos líderes empresariais ser diferente? Como pode uma nova geração de gestores adaptar-se aos novos condicionalismos para poder mudar e melhorar o mundo?

Se por um lado o Estado tem um papel fundamental no equilíbrio entre os cidadãos e na preservação de uma segurança social, por outro lado tem de haver a capacidade empreendedora dos empresários portugueses de arriscar mais e romper com o "status quo" para contribuir para a criação de riqueza e emprego.

Sou de uma geração que viajou mais, que teve outras oportunidades e que aprendeu a tomar decisões mais cedo. A nossa iniciativa nasceu e cresceu da nossa liberdade individual, do nosso investimento em talento sem olhar a preconceitos.

Os líderes de hoje em dia, mais do que em qualquer outra época, têm de saber investir e inovar se quiserem ver os seus projetos crescer. É preciso saber aproveitar o momentum e a visibilidade que Portugal ganhou nos últimos anos, e saber transformar a grande vontade dos líderes e empreendedores portugueses de se destacar, na produção de algo novo, mas, acima de tudo, em criar um impacto positivo na sociedade. O processo de criação e de inovação é essencial para o futuro das empresas e da sociedade portuguesas.

Ainda assim, apesar da grande importância do investimento estrangeiro para o nosso país, os gestores nacionais não se podem tornar seus reféns e aguardar calmamente pelo dinheiro que vem de fora. Eles mesmos deverão tornar-se e alimentar o motor da nossa economia, se não queremos repetir o marasmo que vivemos em anos que já lá vão. É dos meus contemporâneos que deve brotar a vontade para fazer as coisas de forma diferente, aproveitando aquilo que temos de melhor.

Esse é o desafio gigantesco que temos pela frente. Como ultrapassar a pandemia e o mundo de incerteza em que vivemos criando riqueza e emprego. Portugal tem talento, continua a formar bem, temos grandes profissionais em diversas áreas, porém, temos um mercado interno pequeno. Logo, é necessário continuar a inovar para exportarmos o nosso "know-how", os nossos produtos, as nossas marcas, esse é um caminho que não podemos travar, procurando parceiros, atraindo investimento para o desenvolvimento do nosso vasto potencial.

E da minha geração tem de vir um novo compromisso. O da honestidade, o da transparência, o da autenticidade. O mundo em que vivemos não gosta do lodo, do lamaçal dos negócios e actividades opacas. Apesar de algumas trevas terem beliscado a maneira como vivíamos, o certo é que estamos num tempo de luzes, em que tudo o que envolve a actividade económica deve ser claro. Quem não compreender este caminho não fará parte do futuro.

