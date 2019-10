Verdadeiramente ao Centro

Não deixa de ser curioso que num país em que as eleições se ganham ao centro, o político mais centrista do regime democrático nunca tenha tido a simpatia da maioria dos eleitores.

Logo em 19 de julho de 1974, no primeiro comunicado emitido pelo CDS no dia da sua fundação, se escrevia estar este "novo partido político aberto aos democratas do centro-direita e do centro-esquerda" na construção de uma "sociedade inspirada nas tradições democráticas e humanistas da Europa Ocidental". Estava encontrada a matriz de uma proposta política baseada no humanismo personalista, na liberdade e na iniciativa privada como condição para o progresso económico capaz de conduzir a uma redução acelerada das desigualdades sociais. A "Declaração de Princípios" com que o CDS nasceu, e que merece voltar a ser lida, reflete de forma absolutamente transparente o pensamento político dos seus fundadores e em especial o de Diogo Freitas do Amaral.