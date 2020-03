Tragédia mais tempo

Tragédia + tempo: esta é a equação da comédia. O distanciamento (geográfico ou temporal) é o que nos permite rir daquilo que mais tememos.

Um dia poderemos gargalhar disto que estamos a viver. Mas agora está difícil. Não quero fazer piada com coisas sérias, mas gostaria de sublinhar aqui algumas narrativas que andam por aí plenas de ironias.

No Brasil, Bolsonaro desdenha do vírus, sai às ruas para abraçar populares, diz que a epidemia não é essa coisa toda. Ele prometeu aproximar Deus dos seus eleitores. Terá resolvido cumprir a promessa.

Também lá, o Big Brother 2020 está a bombar. Por cá a TVI resolveu adiar o programa até melhores dias. Até à passada segunda-feira os participantes do reality brasileiro eram das poucas pessoas a morar na Terra que não sabiam da existência do Corona (além, claro, de turistas de qualquer nacionalidade que acreditam estar imunes durante bebedeiras no Cais do Sodré).

Entretanto, a TV Globo reuniu o elenco que está a viver isolado dentro da casa e contou o que passava cá fora. Houve choros e ficaram apreensivos, apesar de seguros.

Fico a imaginar um cenário distópico onde, no fim, os únicos seres humanos a sobreviver ao vírus sejam os participantes brasileiros agora confinados. Ou seja, a humanidade seria repovoada por congéneres do Mário, da Marta, do Marco, do Telmo e do Zé Maria. Talvez não fosse uma ideia assim tão ruim.

O avanço da epidemia lembrou-me da brilhante série "The Leftovers" da HBO. Nela descobrimos como seria a vida se um fenómeno acontecesse e provocasse o desaparecimento (em simultâneo e de forma aleatória) de 2% da população de todo o planeta. Ao longo de três temporadas as nossas crenças científicas, políticas e religiosas são questionadas à luz do inexplicável acontecido. A ficção tem dessas coisas: são sempre profecias em forma de metáforas.

Ficção também se tornou género de primeira necessidade. Um pouco por todo o mundo surgem notícias de plataformas de "streaming" e canais codificados de cabo que liberam gratuitamente os seus conteúdos, na tentativa de amenizar o período de quarentena. Como sabemos, ao ficar fechados precisamos de quantidades industriais de séries e papel higiénico.

Mais uma vez do Brasil chega uma notícia interessante. A Globo avisou que irá suspender as gravações de todas as suas novelas. Algumas terão as suas histórias encerradas antes do tempo, outras vão ser retomadas depois de um inédito hiato. Foi só quando isto foi divulgado que o cidadão médio brasileiro chegou à conclusão de que a coisa é mesmo a sério.

Como suspeitávamos, o apocalipse anda por aí disfarçado bactéria, de célula terrorista, de crack, de glúten, de colesterol, de algoritmo nas redes sociais. Mas, nada de pânico. Como lembram os ingleses: "keep calm".

Ou como diria o meu Tio Olavo: "O apocalipse aparece-nos como o doce veneno da modernidade. Dizima-nos com consentimento. Distorce tudo o que vemos até não vermos mais nada".

Publicitário e Storyteller