A sua empresa é uma família?

Era mais uma daquelas reuniões que as multinacionais fazem nalgum país exótico para juntar os seus quadros de várias partes do mundo. Estávamos no terceiro dia de uma longa bateria de seminários e apresentações. Depois de alguns almoços e jantares juntos, uma natural camaradagem surgira entre os presentes.





Quem já frequentou eventos como este sabe que esse espírito de grupo é momentâneo, quase nunca resiste ao regresso à casa, mas, enquanto dura, soa como eterno. E isto é bom.





Os cerca de 50 executivos tinham sido divididos em 10 grupos de cinco. O exercício era encontrar palavras/conceitos que ajudassem a definir a cultura da nossa empresa. Apesar de sermos de diferentes culturas, raças, religiões, a palavra mais citada em todas as mesas foi a mesma: “família”.





A coordenadora da sessão não demonstrou surpresa. Há anos que animava exercícios como aquele e o resultado era o mesmo, o desejo de pertença aflorava sempre.





Explicou que ganhar dinheiro pode ser o objetivo de um indivíduo, mas raramente serve como o desejo de um grupo. Havia exceções, claro. A cultura das empresas financeiras de Wall Street era uma delas. E era por isso que tornara-se tema de tantos filmes e séries. Pessoas reunidas unicamente para batalhar pelo enriquecimento, mesmo que isto signifique pisar o pescoço de quem partilha a mesa era um aleijão social, não era algo que sonhamos ter.





Já nos preparávamos para seguir para uma próxima tarefa quando numa das mesas do fundo uma voz esbravejou algo como: “Não concordo! Uma empresa não é uma família e nunca poderá ser!”





As cabeças viraram-se. A coordenadora pediu que o tipo desenvolvesse mais o seu protesto. O inglês dele não era dos melhores, mas argumentou que “uma família é algo disfuncional, problemático. Um peso que carregávamos para a vida, enquanto numa empresa tínhamos o direito a livrar-nos dos elos mais fracos. Que numa família os traumas se acumulavam e levavam a um distanciamento final, já numa empresa os ódios e as rivalidades poderiam ser geridos”.





Quanto mais rosnava (ele estava realmente zangado) mais percebíamos que a coisa era pessoal. Ninguém ali tinha uma família perfeita, mas compreendíamos o conceito de família como uma projeção, algo a perseguir, uma condição atávica do ser humano, afinal sem uma família a sobrevivência é quase impossível na selva da vida.





Fomos para o coffee break. Alguém lá acalmou o cidadão. Nunca mais o vi em outros encontros como aquele. Não sei se perdeu o emprego por não saber se ajustar ao pensamento do grupo. Só sei que tive uma certa pena dele, da sua incapacidade em perceber uma abstração.





Lembrei-me dessa história ao assistir “Hillbilly Elegy”, longa recém-lançada na Netflix. Nela vemos a jornada de J.D. Vance, uma personagem real, que assina também o livro no qual foi baseado o guião.





A família de J. D. é a pior possível. Todos têm rancores mútuos fundados, tratam-se quotidianamente mal, puxam-se para baixo. No entanto, entretanto, contudo, foi justamente a família a tábua de salvação de J. D. Sem a atuação da avó, ele teria se perdido, tornando-se em mais um red neck do cinturão da ferrugem americano.





“Hillbilly Elegy” (tanto o livro quanto o filme) provocou uma grande polémica ao retratar os eleitores de Trump com alguma humanidade e comiseração. Por mais perdidos que sejam, eles acreditam na família e isto ajuda-nos a criar empatia para com eles.





Recomendo o visionamento da obra (acompanhado de alguns lenços de papel; a atuação de Glenn Close como a avó de J. D. é de partir o coração). Nem que seja para perceber que somos todos, aqui ou no Kentucky, partes da mesma família humana. Afinal, o Natal está a chegar e a pandemia teima em não partir.





Ou como diria o meu Tio Olavo: “Família é um grupo de pessoas que se reúne para se defender em bloco de todos os de fora e atacar em particular todos os de dentro.”





