O andar de cima vai pagar a conta?

Alguns apontamentos do diário de um cronista (que vive sozinho em casa) em tempos de quarentena:





1) Quem viu “Parasitas” sabe como é a metáfora de um mundo dividido por andares. No filme, o andar de cima é o dos ricos, dos afortunados, dos que nasceram virados para a Lua. No porão vivem os outros, os precários, os destituídos de títulos, de diplomas, de charme. É de lá que eu venho, que a maioria das pessoas vem e é lá que mora quase a totalidade do planeta. As estatísticas são inclementes. Veja o caso do Brasil, por exemplo: apenas cinco homens, sócios da mesma empresa (a 3G), concentram a riqueza equivalente à de metade da população do país (cerca de 100 milhões de almas). Em Portugal, os números devem ser outros, mas não o espírito da coisa.



O andar de cima tem janelas, entra muito sol, é arejado. Mas o ar limpo que circula por lá não está a ajudar a que os seus moradores mudem a visão do mundo mesmo quando o mundo muda tanto como agora. O andar de cima até gosta de dar gorjetas, mas detesta a ideia de pagar a conta quando há uma crise. O andar de cima adora dizer-se liberal, faz palestras sobre meritocracia, tece loas ao poder regulador do mercado. Mas quer sempre que o Estado intervenha para salvar a sua carteira. Olha para o andar de baixo com arrogância e sobranceria. Sofre de usura. Sabe que se libertar nem que seja só um bocadinho do que tem irá possibilitar que o povo lá de baixo suba alguns degraus. De subida em subida, o andar de baixo ficaria despovoado, o que não daria jeito algum. O andar de cima não acha o corona assim tão vilão. Ao contrário, se ele mata preferencialmente velhos, obesos, hipertensos, doentes e pobres, de certa maneira até está a ajudar o equilíbrio orçamental. É menos gente a precisar de cuidados de saúde prolongados e de aposentadoria. O andar de cima é darwinista. Já vi um debatedor de TV aqui na nossa aldeia a propor um referendo a perguntar se o país deveria ou não sair logo da quarentena (“tenho a certeza de que os velhos iriam aceitar se sacrificar”, afirmou) e outro a pedir uma data exata para o fim da pandemia pois tem mais o que fazer. O que têm de autoritários têm de míopes.