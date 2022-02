Prognósticos no fim do jogo

A partir de agora a história anotará uma qualquer narrativa sobre o que se passou neste começo do ano político português. Vencedores tendem a ter o espaço para firmar as suas versões (mesmo que não sejam verdadeiras). Derrotados tentarão tirar ilações, sem perceber o quanto estão tão contaminados com as interpretações dos factos.