Chega esta época do ano e o cheiro das castanhas assadas invade as ruas do país. O fumo traz o conforto do Natal e a ansiedade do precipício iminente: o fim do ano está mesmo aí. No perfume adocicado da queima das sementes, há tanto de alegre quanto de melancólico.

Dezembro é aquele mês que é mas não é. A par com metade de agosto, muito do dezembro é pura ficção. Há um instante qualquer que desligamos a cabeça e só pensamos nos encontros com a família, na comida, nos presentes e em fazer balanços do ano. Balanços e prognósticos têm em comum o erro de nos levar a um lugar onde o centro de todas as coisas somos nós mesmos. Não é. O universo é um pouco maior do que o nosso umbigo. Temos bem pouco controlo sobre o que se passa. Vivemos o que podemos, já é um ganho continuar a inspirar e a expirar. Conjugar esses dois verbos sucessivamente é um fado e uma fortuna. Nessas viradas de ano, lembro sempre a letra de uma canção que diz: "Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro." Viver é insistir. Teimosia é o nome do meio da nossa espécie. Não há vitórias totais, nem derrotas eternas. Não saber ou não querer acreditar nisto é o que traz tanto stress, tantos problemas. Nas empresas, então, nem se fala. Ainda estamos muito longe do momento em que a inteligência emocional em muitas organizações seja, no mínimo, decente. O discurso corporativo tende a ser belicoso na hora de marcar a passagem do tempo. Fala-se muito das batalhas ganhas, dos heróis do ano, do terreno conquistado, que não devemos baixar as armas. Este defeito narrativo pode até ajudar a animar algumas pessoas (da Geração X ou mais velhas) mas pouco diz para muitos (aos millennials, então, diz quase nada). Líderes, vou dar-lhes um toque: não estamos na Idade Média. Há tempos. E os vossos colaboradores sabem disto. Está na hora de revermos a linguagem, melhorarmos o vocabulário. Temos de saber comunicar coisas que toquem o ser humano evoluído que existe dentro das pessoas, de todas as pessoas, até das exteriormente mais reacionárias e obtusas. Usar linguagem de guerra neste momento só desperta o pior lado que todos temos (até dos mais sensíveis e bem informados). As empresas têm vários papéis sociais. Um deles é o de congregar pessoas em direção a um objetivo (comercial, de mercado, de produção). Mas pessoas juntas, a colaborar entre si, é também um passo necessário para a transformação do mundo. Se não é tudo, ao menos é um começo. Começo. Voltamos ao princípio deste texto. Não espere 2020 para rememorar a vida, rever certos conceitos. Hoje é um dia tão bom quanto 31 de dezembro para começar ou terminar qualquer coisa. Não tenha medo de mudar. Ou como diria o meu Tio Olavo: "Só é teimosia se estiver errado. Se estiver certo é seguir seus princípios." Publicitário e Storyteller