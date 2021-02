O que é diferente e o que é igual

A liderança presencial e a liderança digital são iguais e são diferentes. São iguais, porque, a eficácia da liderança continua a assentar, de forma relevante, na comunicação e nos comportamentos dos líderes. Não apenas nas conversas, face a face ou ao telefone, nos emails, nas mensagens, em reuniões ou vídeo-reuniões, mas em termos substantivos na comunicação como relacionamento, como a relação que se mantém, que evolui e muda.





Os líderes não podem não comunicar. Comunicam quando conversam, quando telefonam, quando estão presentes virtualmente, quando pressionam e desafiam, num email ou numa mensagem. No ambiente presencial ou no ambiente digital, os líderes não transmitem apenas informação, mas antes, com as suas equipas, são co-criadores de significado. A comunicação de liderança cria um contexto que molda os esforços futuros. É importante que as intenções, os planos e os comportamentos dos líderes estejam em sintonia. A coerência ajuda a eficácia, tal como o foco sistemático, por um lado, nos objectivos e nos deadlines, e, por outro lado, no bom relacionamento e na motivação dos profissionais, também contribui decisivamente para a eficácia da liderança presencial ou digital.





No ambiente digital, tal como no presencial, é chave envolver os profissionais nos problemas, na sua análise, e não apenas nas soluções. É o envolvimento que torna a solução real. Mais do que em ambiente presencial, no mundo digital é crucial o líder lembrar-se, como explicam as novas ciências, que o espaço não está vazio. As palavras, os exemplos, os desafios, as conversas, a visão, a inspiração, a responsabilidade, geram significados que permanecem e rodeiam as pessoas, desencadeiam energia, criam um magnetismo que envolve, que torna as pessoas cúmplices, ligadas e próximas.





Mas em aspectos importantes a liderança digital é diferente da liderança presencial. Além da forma, toda ela digital, a comunicação tem de ser mais cuidada e redundante. É um traço característico da comunicação: poder aumentar os mal-entendidos à medida que quem comunica está mais separado no espaço e no tempo. O face a face presencial é o mais inequívoco. A partir daí, quanto mais distantes no espaço e separados no tempo, maior é a probabilidade de mal-entendidos.





O trabalho em ambiente digital assenta numa nova literacia, numa nova linguagem com a qual os profissionais se têm de familiarizar. É um trabalho mais diversificado e fluído, mais difícil de monitorizar, em que é mais difícil influenciar, desenvolver confiança mútua, promover identificação coletiva com a organização, responsabilizar, e em que existem mais problemas de coordenação. Por outro lado, a capacidade de adaptação, a transformação organizacional, o foco no futuro e o aproveitar de oportunidades são aspectos que a liderança digital não pode deixar de promover.





Quanto mais distantes no espaço e mais separados no tempo, mais os mal-entendidos.