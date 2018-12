Fernando Ilharco 27 de dezembro de 2018 às 20:30

O que é novo Talvez não haja maior poder do que criar o futuro e mudar o passado. O homem tem esse poder, lembrou Hannah Arendt, a pensadora alemã de origem judia, naturalizada norte-americana. No perdão, o homem muda o passado e liberta-se. Com a promessa, o homem faz o futuro, criando-o com a força da sua palavra.