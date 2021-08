Os medalhados vivem mais

Os medalhados nos Jogos Olímpicos, tal como os vencedores dos Prémios Nobel ou dos Óscares de Hollywood, vivem mais tempo do que o comum dos mortais. Mais 3 anos, com uma medalha olímpica; mais 2 anos, com um Prémio Nobel; e mais 4 anos, com um Óscar do cinema.