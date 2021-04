Quem ninguém conhece

Quando se fala em gente excepcional, por exemplo, em Ronaldo, nos Beatles, nas irmãs Williams, Steve Jobes ou Elon Musk, muitas vezes pensa-se em super-homens ou super-mulheres, pessoas diferentes do comum dos mortais, que nasceram para o futebol, a música, o ténis, a inovação, etc. Os factos, no entanto, apontam noutro sentido.