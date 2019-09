As correções feitas pelo INE aos valores do PIB dos últimos anos, bem como a consequente revisão em alta das taxas de crescimento económico, eram correções antecipadas. Na verdade, o ritmo de crescimento do emprego e do investimento tinha quase necessariamente de se traduzir num crescimento do PIB maior do que aquele que era reportado. No mesmo sentido apontava o ritmo do crescimento de receitas públicas nas quais não houve intervenção legislativa no sentido do aumento, ou houve mesmo reduções (IVA, IRC, contribuições da Segurança Social). Como já tinha referido o ministro das Finanças face aos dados anteriores à revisão, não havia PIB para tanta economia.

Já sabíamos que 2019 seria o terceiro ano consecutivo em que Portugal cresce acima da média da União Europeia, algo que não acontecia na economia portuguesa desde o início do século. Esfumou-se agora o argumento de que o país cresce menos do que países "comparáveis". Se dividirmos os países da Zona Euro em dois, Portugal está entre a metade que mais cresce. No conjunto dos 15 países da UE pré-alargamento, é o segundo que mais cresce. Este crescimento económico e um conjunto de outros dados emergentes da revisão - crescimentos do investimento e das exportações e descida da dívida externa - permitem-nos acalentar a esperança de que o nosso país tenha ultrapassado, sustentadamente, o ciclo de crescimento medíocre que se viveu de 2000 a 2015, e que se iniciou com o triplo choque do alargamento a leste, da criação do euro e da adesão da China à OMC. Os números ajudam também a perspetivar a questão da dimensão da carga fiscal. Tenho sustentado que a evolução da receita nestes anos resultava fundamentalmente do crescimento da economia e, designadamente, da criação de emprego. Sempre que é criado um emprego, passam a existir receitas contributivas e de IRS (além dos eventuais impostos relativos à atividade económica que passa a ser desenvolvida). Foi esse o motor do crescimento da receita e isso é um facto positivo, não algo para lamentar. As medidas de política, como já foi várias vezes amplamente demonstrado, reduziram globalmente os impostos, não os subiram. Podia contudo acontecer que o ritmo de crescimento da receita fiscal fosse superior ao do crescimento do PIB - o que determinaria uma subida da carga fiscal, que mede simplesmente a relação entre uma e outro. O que verificamos, com os dados que já são definitivos (até 2017), é que nem sequer foi esse o caso - a carga fiscal de 2016 e 2017 foi inferior à de 2014 e 2015. É aliás de assinalar que a carga fiscal de 2017 é inferior à média da OCDE para esse ano (33,9% face a 34,2%). Se nos centrarmos apenas nos impostos, verificamos que o peso destes na economia é em 2017 cerca de 0,5% do PIB inferior ao de 2015 - o que equivale a qualquer coisa como 1.000 milhões de euros de impostos a menos. Aconselho por isso prudência aos políticos e aos comentadores que destacam ainda o facto de a carga fiscal de 2018 ser "a maior de sempre", porque os dados estatísticos de 2018 são ainda provisórios. É possível que a carga fiscal efetivamente tenha subido em 2018, pelo mecanismo que já enunciei. Mas esses políticos e comentadores já disseram o mesmo relativamente à carga fiscal de 2016 e à carga fiscal de 2017, antes de serem desmentidos pela revisão dos valores. É perfeitamente possível que o venham ser novamente. Deputado do PS e professor de Direito