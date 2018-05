Fernando Sobral fsobral@negocios.pt 27 de maio de 2018 às 18:30

O PS e a quarta via Enquanto se erguem "jovens turcos" para o futuro, António Costa domina o PS de hoje. A sua estratégia é simples: manter o poder em 2019, seja com a "geringonça" seja com um "parapente", à direita.