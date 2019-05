A grande evasão

No meio do deslumbramento com a "habilidade" de António Costa, poucos parecem ter reparado que o aspecto mais extraordinário deste arremedo de crise política é o momento: estamos em campanha para "as Europeias mais importantes de sempre" e o primeiro-ministro resolveu mandar o sentido de Estado às urtigas e ameaçar que se poderia demitir quando faltassem dez dias para as eleições.

O PS deixou de ter condições para governar? A cinco meses das Legislativas? Em que é que a maioria "estável e coerente" que Costa nos vendeu é agora menos estável e coerente do que tem sido, sei lá, nos últimos dois anos? Costa quer demitir-se por causa da aprovação de medidas na AR que em princípio só teriam efeitos a partir do próximo exercício orçamental, depois de eleito um novo Parlamento e um novo governo, que Costa se propõe liderar, e que poderia evitar os efeitos daquelas medidas?

Isto é tudo um absurdo. Mesmo os mais embasbacados com a genialidade táctica de Costa têm dificuldade em defender que este nível de dramatização é proporcional à gravidade do que foi aprovado na especialidade na AR. Certo: os partidos deram um pretexto ao Governo; mas convenhamos que, para uma ameaça de demissão, neste momento, é um pretexto bastante fraquinho.

O problema é que Costa quer à força ter um pretexto para se vitimizar, um qualquer, e anda a pensar nele desde que tomou posse. É a isso que se deve este fingimento de crise.

Sabe-se desde o início que a geringonça nunca iria a votos. O que vai a votos são duas narrativas conflituantes sobre a geringonça. A narrativa do BE e PCP é a de quem influencia o poder, e para isso basta um balanço de ganhos de causa e razões de queixa que justifiquem pedir um reforço da votação. A narrativa do PS, pelo contrário, é de quem exerce o poder. E o desejo natural dos partidos de poder é governarem sozinhos.

Há um PS que brilha - o do "pedronunismo" - que talvez vivesse confortável em eterna coabitação com a restante esquerda. Mas o PS que manda - o PS de Costa, Santos Silva e César - não quer mais quatro anos do ramerrame politicamente estéril que se instalou quando a "reposição de rendimentos" atingiu o seu limite. O que quer é enxotar os pesos mortos da esquerda com uma maioria absoluta.

Acontece que essa maioria é muito difícil roubando votos ao BE e ao PCP, porque boa parte do eleitorado da geringonça tem receio de um PS "centrista" à solta. De resto, a própria formação da geringonça praticamente matou o voto útil à esquerda: se o PS passou a poder entender-se com os outros partidos e por isso, para governar, até nem precisa de ficar em primeiro lugar nas eleições, então não é necessário a esquerda votar em massa nos socialistas.

Daí que, depois de uma primeira metade da legislatura em que andou a sublinhar a "alternativa de esquerda", na segunda o PS transformou a governação numa tensão ideológica permanente com o BE e o PCP. O PS sabe que só pode crescer no eleitorado que o rejeitou em 2011 e 2015, que valoriza a prudência como forma de governo, e para tal é preciso aparecer como a muralha de aço contra a infantilidade ideológica da esquerda.

A verdade, todavia, é que a estratégia não estava a resultar. O PS anda há meses a perder intenções de voto e segundo as sondagens havia a possibilidade de um resultado fraco nas Europeias, depois de uma campanha penosa, com um cabeça de lista de bradar aos céus.

E um mau resultado não seria apenas isso, um mau resultado, porque permitiria também uma mudança de percepção sobre a inevitabilidade da vitória do PS nas Legislativas. Na História da política democrática, dominada por ciclos sucessivos de sentido contrário, há uma inércia que é lei antiga: as percepções geram dinâmicas, as dinâmicas geram resultados.

Neste cenário, o PS tinha de actuar rapidamente. Era preciso capturar o voto do centro e, de caminho, dinamitar a perigosa campanha das Europeias. A questão dos professores não era o melhor pretexto, mas era um pretexto possível, se Costa carregasse nas mentiras e na cara de pau.

Foi por isso que se esteve nas tintas para o momento. Sem a ameaça de demissão o dramatismo da vitimização seria apenas igual ao dramatismo do que foi decidido na AR. Ou seja, nenhum.

