Falem-nos com clareza da mutualização da dívida

As medidas com que o Governo quer combater a crise económica vão no sentido certo, porque o sentido certo é o de permitir que as empresas e as famílias parem e respirem fundo. Nada contra as moratórias nos pagamentos ao Fisco e à Segurança Social, a facilitação do acesso ao crédito e a simplificação do lay-off. É urgente manter a economia ligada ao ventilador.





O problema é que, com grande probabilidade, essas medidas serão insuficientes. O que, numa crise como esta, não é um problema menor. Quando o risco é o da implosão da economia a curto prazo, não há uma diferença consoladora entre medidas erradas e medidas meramente insuficientes. Nem umas nem outras impedem o desastre.