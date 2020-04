Havemos de nos encontrar novamente

A rainha de Inglaterra falou aos britânicos e, nos minutos seguintes, um pouco por todo o mundo as redes sociais ficaram inundadas com a frase “We’ll meet again” (“Encontrar-nos-emos novamente”), título da canção de Vera Lynn, do tempo da Guerra, que Isabel II citou no fim da sua mensagem.





Porque causou a mensagem tal impacto? Desde logo, porque é raro a rainha falar. Esta foi apenas a quinta mensagem deste tipo num reinado que já leva quase sete décadas. Cinco vezes é mais ou menos a média semanal com que outros chefes de Estado (acham que) fazem proclamações solenes.