O Brexit é uma inevitabilidade histórica

Quem acha que o Brexit foi uma brincadeira de uma clique de conservadores em 2016, e ignora o lastro secular da relação entre a ilha e o continente, talvez se surpreenda com o facto de a hesitação perante a ideia da União não ser um exclusivo de velhos soberanistas com cérebros pré-modernos.

Se uma catástrofe nuclear quase destruísse o planeta, os sobreviventes que quisessem reconstruir a História da Humanidade com base nos despojos da imprensa escreveriam o seguinte sobre o Brexit: numa manhã de 2016, David Cameron acordou e decidiu retirar o Reino Unido da União Europeia, nas costas do povo britânico, ferindo-o no seu profundo europeísmo. Seria uma caricatura, mas não andaria longe da maioria das "análises" que por aí se fazem.

É fácil comprar a tese do Brexit como produto da irresponsabilidade do Partido Conservador, contra o povo distraído e ludibriado. A simplicidade é desarmante. E o comportamento de muitos "tories" do "Leave" roçou, de facto, o infantil.

Ainda assim, é uma tese enganadora, que não explica o essencial: nem o Brexit começou no referendo de 2016 nem a relação ambígua do Reino Unido com a Europa ficará agora resolvida. Seja com a saída, se realmente acontecer, seja com a permanência in extremis, através de um quimérico segundo referendo.

A Geografia é a mãe da História. O Reino Unido, sendo uma jangada de pedra ao largo da Europa, teve sempre com o continente uma relação tão próxima quanto distante. Aliás, em muitos aspectos da tradição intelectual, os britânicos estão até nos antípodas da Europa, com a sua predilecção pelo governo pragmático, empírico e limitado, pelo Estado-Nação, o localismo e o parlamentarismo, e com o seu desdém pelas grandes aventuras racionalistas da filosofia política continental – de que a União Europeia é o principal fascículo contemporâneo.

Quem acha que o Brexit foi uma brincadeira de uma clique de conservadores em 2016, e ignora o lastro secular da relação entre a ilha e o continente, talvez se surpreenda com o facto de a hesitação perante a ideia da União não ser um exclusivo de velhos soberanistas com cérebros pré-modernos. As duas grandes decisões políticas eurocépticas da história da pertença do Reino Unido à União Europeia foram tomadas por governos trabalhistas. Primeira: a não adesão ao Euro, durante o governo Tony Blair. Segunda: a proposta, já com Gordon Brown, de prever pela primeira vez a possibilidade de saída de Estados-Membros. Foi uma vitória negocial que a União incluiu, em 2009, no agora famoso artigo 50º do Tratado de Lisboa.

É por isso que quase ninguém estranhou que em 2010 David Cameron tivesse prometido um referendo no seu manifesto eleitoral. Desde Maastricht que se sabia que, mais tarde ou mais cedo, o referendo teria de acontecer. Enquanto o "projecto europeu" se centrou no mercado comum, a política britânica aderiu com meridiana naturalidade à experiência. A partir de Maastricht, e da deriva para o federalismo, o afastamento era inevitável.

O referendo só não aconteceu mais cedo porque em 2010 os democratas-liberais, com quem Cameron teve de se coligar, o impediram. Com a maioria absoluta de 2015, a proposta avançou, mais uma vez sem que houvesse propriamente um clamor gigantesco sobre a "irresponsabilidade" da coisa.

É verdade que o referendo, como todos os referendos, foi em parte contaminado pela circunstância política da altura, e é lamentável que a questão da imigração tenha pesado tanto no resultado. Mas é um absurdo dizer que foi irresponsável pedir ao povo que decidisse uma questão (transferências da soberania constitucional do parlamento e dos tribunais) sobre a qual, numa democracia a sério, só ele se pode pronunciar. Assim como é absurdo, também, dizer que, numa questão tão discutida nas últimas décadas, o povo só votou como votou porque foi enganado.

A principal questão, neste momento, é a de saber o que vale uma decisão de sair da União. Se um país, para sair, tem de chegar a um acordo com todos os outros, e se todos os outros, numa posição avassaladora de vantagem, desejam um acordo impossível de aceitar, o que temos é que a União pode revogar por via consuetudinária o artigo 50º do Tratado de Lisboa.

Tudo isto gera uma grande incerteza? Gera. Mas, no grande esquema das coisas, é só mais um capítulo na história da relação ambígua do Reino Unido com a Europa. Daí que, para percebermos o momento, convém antes de mais reduzi-lo à sua insignificância: o Brexit não é o início nem o fim de nada. É só a continuação da História.

Advogado





Artigo em conformidade com o novo Acordo Ortográfico