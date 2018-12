O caminho exíguo do PSD

À esquerda, o PS dirá que é o único responsável pela recuperação do país no pós-resgate, um par de mãos seguras que conseguiu conciliar a "recuperação de rendimentos" com o rigor orçamental. Antes tudo era culpa de Passos Coelho. Agora não há nada que não seja mérito do providencial e insubstituível António Costa.

O Bloco e o PCP puxarão pelos ganhos de causa e pelas razões de queixa para dizerem que um governo do PS é tão menos perigoso quanto mais estiver dependente deles.

À direita, o CDS, que anda desde 2015 a mandar rezar missas pelo "voto útil", paz à sua alma, poderá dizer que é o único partido com currículo de oposição ao PS, o único que denunciou o mito do "fim da austeridade" e o lado lunar da estratégia orçamental, com a deterioração dos serviços públicos e o aumento da tributação indirecta.

Assunção Cristas tem sido a única líder a afirmar com absoluta clareza que não apoiará ou transigirá com Costa e as esquerdas. Até às eleições, não há razão para virar o disco: quem gosta da geringonça tem o PS, o Bloco ou o PCP; quem não gosta só tem uma alternativa.

Acontece que o CDS não construiu este currículo sozinho. Parte fundamental do "mérito" é do PSD, de cuja estratégia ainda só dá para perceber uma coisa: Rui Rio não deverá ser propriamente um contraponto a Costa.

Que o PSD queira ser mais "de centro" do que "de direita", não surpreende, tendo em conta a história do partido. Mas uma coisa é querer aproximar o PSD do centro; outra, bem diferente, é querer afastar o partido do debate político.

O que parece é que o PSD acha que será necessário para uma solução de governo com Costa e, por isso, não quer queimar pontes. É uma ideia que parte de três premissas: que o PS vencerá as eleições; que não terá maioria absoluta; e que apenas necessitará de um dos parceiros da esquerda para fazer maioria. Se precisasse do Bloco e do PCP, haveria uma reedição da geringonça. Precisando de apenas um, nenhum dos dois aceitará dar a mão ao PS se não tiver a vantagem de ser indispensável, muito menos se o outro ficar de fora a recolher sozinho os louros da oposição. Aí o PS ficará sem maioria à esquerda, mas Rui Rio estará alerta e de reserva.

Há vários problemas nesta estratégia. O primeiro é o de o PSD ir a eleições sem uma razão de ser que o distinga de todos os outros e que conquiste votos para lá do reduto dos indefectíveis. No fundo, o PSD estaria a aceitar a sua subalternização histórica perante um PS que desde sempre se quer transformar no partido-charneira do regime, que governa sempre, ora sozinho ora com este ou aquele outro partido.

O segundo problema é o de que, sendo tão evidentemente uma aceitação pública de derrota, a estratégia acaba por alimentar a própria previsibilidade da derrota, quase como uma profecia que se realiza a si mesma. Ela até pode estar de acordo com a média das sondagens. Mas as sondagens valem pouco quando só está a pensar em eleições quem só costuma pensar em eleições.

Em terceiro lugar, o PSD parece confiar em que o PS retribuirá a delicadeza de não o hostilizar, numa espécie de pacto de não agressão que permitirá ao PSD aguentar em níveis "normais" de votação.

Só que o PS quer ter maioria absoluta e já percebeu que, num cenário em que o eleitorado de esquerda está genericamente satisfeito com o entendimento histórico entre PS, PCP e Bloco, ser-lhe-á muito difícil fazer o discurso do voto útil para esse lado. Por isso é que nas últimas semanas começou a apontar ao centro, com juras de amor à responsabilidade orçamental e ataques à "irresponsabilidade" dos parceiros de esquerda. O PS vai tentar a maioria absoluta à sua direita, jogando com o facto de o eleitorado do centro preferir um governo do PS sozinho do que dependente da extrema-esquerda.

E assim, com a sua estratégia passiva, o PSD corre o risco de ficar entalado entre o voto táctico do centro no PS e o voto de oposição da direita no CDS. É um caminho demasiado exíguo para dar bons resultados.

Advogado