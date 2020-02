O carrossel de António Costa

Em 2015 parecia que estávamos perante o triunfo irreversível do parlamentarismo português. O país tinha finalmente acordado para a regra de que os partidos que devem governar não são aqueles que obtêm mais votos, mas aqueles que conseguem formar maiorias de governo no Parlamento. Tudo muito civilizado, como nas invejáveis democracias nórdicas. Ou, pelo menos, como nas séries de televisão sobre as democracias nórdicas.





O brilho da sofisticação democrática era tal que ofuscava qualquer tentativa de lembrar que o que tinha determinado a “geringonça” não tinha sido a evolução da espécie: tinha sido, isso sim, a salvação das espécies – a do PS, que tinha perdido as legislativas, e a dos partidos à sua esquerda, que não poderiam suportar a responsabilidade de negar a António Costa a hipótese de formar governo e de com isso manter Passos Coelho e Paulo Portas no poder.





Tudo ficou bastante evidente em 2019: como aí o PS já foi o partido mais votado, logo de seguida enxotou os parceiros. O que prova que, de facto, estamos muito longe desse parlamentarismo mítico de que nos falaram em 2015.





Nos regimes parlamentares consolidados, com muitos ou poucos partidos, o que acontece é que os deputados encontram sempre forma de dar ao Governo um apoio maioritário. O Governo emana do Parlamento, como se costuma dizer, e é por ele sindicado. Mas a função do Parlamento também é a de garantir a estabilidade da governação, porque a ordem é um valor político em si mesmo e porque só com um módico mínimo de previsibilidade é que um governo pode cumprir o mandato democrático que os partidos que o apoiam obtiveram nas urnas. O parlamentarismo não significa que o Governo, ao qual cabe muito do essencial da iniciativa política, seja um fantoche dos deputados.





Nessas democracias que temos por exemplares existe uma cultura antiga de compromisso, que vai lentamente moderando e liberalizando os principais partidos, substituindo-lhes as tendências mais proclamatórias pelas mais pragmáticas. Em 2015 parecia que estávamos a chegar aí, com o BE e o PCP, dois partidos estruturalmente antissistema, a aceitarem partilhar as despesas do exercício do poder.





Uma vez em 2019, percebemos que, na melhor das hipóteses, estamos ainda no início do percurso. Porque o que temos agora, esgotada a “geringonça”, é apenas um Governo sem apoio maioritário de qualquer tipo e um Parlamento fragmentado como nunca tivemos, com todos os partidos apostados no jogo de mostrar por que razão é impossível entenderem-se duradouramente uns com os outros.





Isso leva a espectáculos caricatos, como a recente discussão sobre o Orçamento do Estado. Numa matéria da iniciativa do Governo, tivemos um documento sujeito às mais mirabolantes tentativas de alteração, desde a introdução de uma norma sobre devolução de arte às ex-colónias até ao aproveitamento do documento para suspender obras no Metro de Lisboa, passando por uma mudança profunda na política fiscal do executivo através da redução do IVA da electricidade.

No fim, tudo foi sendo aprovado ou chumbado com base nas mais variáveis geometrias partidárias, com sentidos de voto a mudarem permanentemente, ao sabor do cinismo e do “bluff”, e com o Governo a sair quase sempre vencedor.





Em princípio, esta imprevisibilidade e a necessidade de negociação permanente são um problema para quem governa. Acontece que em Portugal quem governa hoje é o PS de António Costa, que não tem nenhum projecto sério além do projecto de se eternizar no poder. E é por isso que se sente confortável num cenário assim, em que, não havendo uma “geringonça”, todas as “geringonças” são possíveis.





Costa sabe que nenhum partido tem vantagem em dar ao Governo motivos de vitimização, arriscando eleições antecipadas. À esquerda, quem forçar uma crise será devastado pelo seu próprio eleitorado. À direita, a existência de uma alternativa sólida e de um eleitorado maioritário são ainda meras miragens. Mas só o PSD e o CDS, unidos, poderão mudar o rumo dos acontecimentos. Sem alternativa e eleitorado, estarão condenados a rodopiar na “supergeringonça”, o carrossel de António Costa.