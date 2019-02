Venezuela: três posições coerentes, uma absurda

Se bem percebo o debate em Portugal sobre a situação na Venezuela, há quatro posições em cima da mesa. Três são coerentes, uma é completamente absurda.





Em primeiro lugar, temos a posição daqueles que acham que o regime venezuelano é o caminho da salvação dos povos, que a revolução bolivariana está a correr maravilhosamente e que as notícias da ruína económica e da emergência humanitária são invenções das forças estrangeiras ao serviço da ofensiva global do capitalismo opressor. Força, camarada Maduro, estamos contigo.

Se o leitor não tiver adormecido com a lengalenga do parágrafo anterior, terá percebido que é a posição do PCP, naturalmente, ou não fossem os comunistas pátrios praticantes olímpicos medalhados da variante mais radical da modalidade coerência - a insistência no erro.

Em segundo lugar, há quem reconheça que aquilo lá na Venezuela não está a correr nada bem, que talvez o melhor seja marcar eleições, mas que quem tem legitimidade para liderar o país até essa definição é o próprio Maduro, de preferência regenerado e pronto para continuar a luta pelo futuro radioso. Antes ele do que os facínoras da direita.

Esta é a posição do Bloco de Esquerda, sempre um pouco mais ambíguo e envergonhado (ou hipócrita) do que o PCP quando se trata de apoiar regimes autoritários. O Bloco percebe o estado desgraçado em que as políticas socialistas deixaram a Venezuela, mas - que Diabo - são políticas socialistas: ninguém reconhece com facilidade e alegria o falhanço da sua própria ideologia. Deixemo-nos de cinismos: o Bloco diz que não gosta de Maduro, mas lá bem no fundo está a torcer contra os democratas.

Em terceiro lugar, há quem pense que o estado lastimável da Venezuela demonstra que o tempo de Maduro acabou e que a crise humanitária e o impasse político não serão ultrapassados sem a queda do regime. Por isso, são precisas duas coisas: a marcação de eleições livres e, até ao sufrágio, um período de transição com a maior normalidade possível.

Se o tempo de Maduro acabou, não poderá ser ele a liderar a transição. Quem tem então legitimidade para tal? Parece só haver uma solução: Juan Guaidó. Se a comunidade internacional reconhece a Assembleia Nacional como único órgão democraticamente legítimo e se a Assembleia Nacional reconhece Guaidó como o seu legítimo representante, a cadeia de legitimidade é óbvia. Não é perfeita? Não. Mas não há outra melhor.

Esta é a posição do CDS, na sequência das tomadas de posição dos primeiros países que reconheceram Guaidó como presidente interino da Venezuela.

As três posições são coerentes porque têm uma lógica de acção. Há um antes, um durante e um depois. Há um horizonte visível, mais ou menos distante. O poder pode ficar em péssimas mãos, mas em algumas mãos há-de ficar.

Por fim, existe a posição daqueles que, concordando que o regime já não tem pernas para andar, também não sabem a quem é que hão-de reconhecer legitimidade. É uma posição absurda. No entanto, era a posição do Governo português até ao início desta semana, antes de reconhecer finalmente a legitimidade de Guaidó.

Melhor: era a posição da União Europeia, que recebemos e acatámos com a hospitalidade do costume. O Ministro dos Negócios Estrageiros andou a defendê-la com brilho e galhardia. Augusto Santos Silva é um político talentoso, com verve e algum sarcasmo temperado, que lhe confere o ar relaxado de quem está no controlo das situações. Dá sempre boa televisão. Ao ouvimo-lo, quase que acreditávamos que ele acreditava mesmo que aquilo que estava a dizer fazia algum sentido.

Acontece que a posição portuguesa era tão estéril que não seria sustentável por muito tempo. Só fazia sentido porque momentaneamente era a única posição comum que a União Europeia conseguia ter.

A União é uma geometria complexa e variável de diplomacias antigas e interesses distintos. A tentativa de articular uma política externa comum estará sempre tendencialmente destinada à produção de resultados absurdos. Desta vez foi a Itália que bloqueou uma declaração comum. No futuro serão outros. Com o recuo do liberalismo na Europa, cada vez mais a diplomacia da União será um teatro fútil. É bom que Portugal esteja preparado para isso.

Advogado

